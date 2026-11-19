El tiempo da un giro este jueves, 19 de noviembre, después de varios días con temperaturas extraordinariamente altas para la época del año. La entrada de una masa de aire más frío pone fin al episodio cálido, con descensos térmicos de más de seis grados en algunas zonas, mientras las lluvias, el viento y el temporal marítimo siguen siendo protagonistas.

El paso de un frente atlántico está dejando precipitaciones en distintas regiones, especialmente en Galicia, Asturias y León. El Mediterráneo, en cambio, queda relativamente al margen.

La situación es especialmente complicada en las costas. El viento y el oleaje mantienen avisos meteorológicos en once comunidades autónomas, con nivel naranja por fenómenos costeros en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

Y aunque el viernes llegará una tregua, todo apunta a que será breve. El sábado avanzará un nuevo frente atlántico que devolverá las lluvias a buena parte del oeste y centro peninsular.

Viernes: pocas lluvias, pero con ambiente más frío

El viernes traerá un respiro tras varios días de inestabilidad. La previsión apunta a una jornada de transición, con cielos más despejados en buena parte de la Península y precipitaciones concentradas principalmente en Galicia, aunque también podría llover de forma débil en algunos puntos del Cantábrico y la Meseta Norte.

En el interior podrán formarse bancos de niebla a primeras horas, mientras que las temperaturas seguirán descendiendo ligeramente. Las máximas se quedarán en 13 grados en Madrid, León y Burgos, y en 14 en Valladolid. En cambio, el ambiente será más suave en el Mediterráneo, con 24 grados en Alicante, 23 en Murcia y 22 en Valencia.

Temperaturas máximas para el viernes 20 de noviembre | Antena 3 Noticias

Será, por tanto, una jornada más tranquila, aunque la estabilidad tendrá las horas contadas.

Sábado: vuelve la lluvia con un nuevo frente atlántico

El sábado llegará un frente atlántico que extenderá las precipitaciones por el norte, oeste y centro peninsular. Las lluvias más abundantes se esperan en Galicia, el oeste de Castilla y León y el entorno del Sistema Central, donde podrán ser fuertes y persistentes.

El contraste será evidente respecto al Mediterráneo, Baleares y buena parte del sur, donde predominarán los claros y habrá una probabilidad de lluvia mucho menor.

Previsión para el sábado 21 de noviembre | Antena 3 Noticias

El viento también soplará con intensidad en algunas zonas, especialmente en el noroeste peninsular y áreas expuestas. La nieve podría aparecer en las montañas del norte, con una cota situada alrededor de los 2.100 metros.

En cuanto a las temperaturas, seguirán bajando en el norte, con máximas de entre 10 y 15 grados en numerosas zonas del interior. En el sur, en cambio, podrían subir y superar los 20 grados.

Domingo: las lluvias pierden fuerza y se abren grandes claros

El domingo llegará una mejoría del tiempo en buena parte de España. Tras el paso del frente, las precipitaciones perderán protagonismo y se impondrán los claros en numerosas regiones, especialmente en el centro, sur y área mediterránea.

Todavía podrían registrarse algunas lluvias débiles y dispersas en el noroeste y zonas montañosas del norte, pero la jornada será, en general, más estable que la del sábado.

Previsión para el domingo 22 de noviembre | Antena 3 Noticias

El viento seguirá presente en algunas zonas, aunque con menor protagonismo que durante los días anteriores.

Las temperaturas se mantendrán más propias de noviembre, lejos del calor excepcional registrado a comienzos de semana. Además, las madrugadas tenderán a ser más frías, especialmente en el interior peninsular.

Canarias: tiempo estable y algunas lluvias débiles

El archipiélago canario permanecerá al margen de los frentes más activos. Predominarán los cielos poco nubosos, aunque en el norte de las islas de mayor relieve podrían aparecer intervalos nubosos y alguna precipitación débil y aislada.

Las temperaturas presentarán pocos cambios y el viento soplará con intensidad moderada en algunas zonas.