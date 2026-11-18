Esta mañana de miércoles los alicantinos han salido temprano al trabajo o al colegio y los termómetros de sus coches o los de la calle marcaban ya 25º. Supongo que mirarían los escaparates donde se exhibirán la ropa de abrigo que debería venderse en esta fecha y dirán: ¿Qué hace eso ahí?

Hoy en puntos de la provincia de Alicante y la de Valencia hemos tenido una noche tropical, que es cuando la mínima no baja de los 20º en toda la noche: Pego y Miramar han tenido 22,4ºde mínima, también en Oliva o en las Baleares donde las mínimas hoy han sido más altas que en las Canarias (donde sí son más frecuentes las noches tropicales en pleno mes de noviembre).

Luego durante el día esos alicantinos que habrán vuelto del trabajo o del colegio habrán podido darse un baño, a pesar de las nubes que también han llegado hasta allí aportando incluso algo de bochorno. Y en Murcia el termómetro de AEMET ha dejado un récord (de momento provisional pero con toda la pinta de confirmarse: en el observatorio de Murcia capital se ha llegado a los32,2º registrados a las 15:40 horas de esta tarde lo que convierte al día de hoy en el más cálido en un mes noviembre en la capital murciana.

Bajan las temperaturas

Tras un miércoles tropical, llega un jueves con unas temperaturas que ya sí parecerán de un mes de noviembre. Lo que ocurre es que están tan altas que mucho frío no hará aunque mañana, tanto a primera hoy hora como por tarde, el ambiente será más fresco que estos días.

Temperaturas más bajas pero también menos lluvias: mañana veremos más ratos de sol. Y es que a lo largo de este jueves se irá alejando el frente que nos ha estado dejando lluvias en las ultimas horas y tras él irá entrando una masa de aire más fresca pero más seca.

Atentos pues quienes madruguen, que ya se encontrarán temperaturas más bajas que las de hoy al salir de casa. En el sur peninsular incluso diez grados menos. Mínimas de 9º en Córdoba o 7º en Ciudad Real.

En la Comunidad Valenciana ya no tendremos una noche tropical, como la hoy pero el ambiente aún será templado con mínimas de 15º o 16º. Y por la tarde del ambiente será más fresco sobre todo en la mitad norte con una máxima de 11º en León -y en el litoral de Galicia y el Cantábrico seguirá el aviso naranja por temporal costero, mientras que en Murcia llegarán a 26º de máxima mañana, que ya no serán los 32º del récord que han batido hoy.