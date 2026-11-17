Tenemos ya para este martes avisos de nivel naranja en la costa gallega donde ya se ha registrado una racha de 119 km/h en Estaca de Bares. Pero no solo en el litoral está soplando con fuerza el viento, también en zonas altas del interior, incluso con rachas más fuertes. Estas son algunas de las registradas en la red de observatorios de la Agencia Estatal de Meteorología: 132 km/h en el Mirador del Cable, en el PN Picos de Europa; 131 km/h en Valdezcaray (La Rioja) o 126 km/h y 120 km/h en los municipios asturianos de Taramundi y Cabrales respectivamente

Un frente más activo

Para el miércoles llega un frente más activo, sobre todo en cuanto a las lluvias que serán más abundantes que el martes en zonas del oeste y centro peninsular.

Por un lado, este miércoles tendremos un temporal costero en el litoral de Galicia y del Cantábrico donde se activarán los avisos de nivel naranja. Entre el viento de la zona y el mar de fondo las olas pueden alcanzar los 6 metros en nuestras costas del norte.

Por otro lado las lluvias, que serán más consistentes en zonas de Salamanca, Avila, Toledo, Cáceres y la serranía de Cuenca además de las de Galicia donde estos días están siendo copiosas y mañana, también. Más débiles en el resto de la mitad occidental y norte peninsular, y al Mediterráneo llegarán nubes y rachas fuertes de viento pero también cielos poco nubosos en su mitad sur. Mucho sol mañana para Canarias.

Noche tropical en noviembre

Y las temperaturas, en el noroeste no cambian y en resto de España van a subir mañana y sobre todo en el sureste peninsular donde llegaremos a 30º en Murcia y 28º en Alicante. Eso en cuanto a las máximas, pero antes podríamos amanecer con una mínina de 20º en Valencia, donde es poco habitual tener una noche tropical en pleno mes de noviembre. También podría darse esa minima en Ceuta y Cádiz y en zonas de Canarias donde sí son más frecuentes

Suben los embalses

Como todos los martes se ha publicado el dato de los embalses y hay noticia. Esta última semana los embalses en España han vuelto a subir poniendo fin a una prolongada racha de descensos. Con un repunte del 1,7 %, la reserva hídrica recupera exactamente el 57 % de su capacidad total (31.950 hm³).

Los embalses españoles no subían desde el 19 de mayo de 2026, acumulando 25 semanas de caídas continuadas durante el verano y el inicio del otoño. Pero Bruna y Charles lograron romper esa racha. El volumen actual se mantiene en niveles favorables ya que la reserva está 5,6 puntos por encima de la misma semana del año pasado (51,4 %) y supera en casi 12 puntos la media de los últimos diez años para estas fechas (45,1 %).