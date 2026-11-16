Mercedes Martín avisa del tiempo para esta semana: lluvias abundantes y hasta 30 ºC en noviembre

Un tren de borrascas atlánticas marcará el tiempo en España durante los próximos días. Los sucesivos frentes dejarán lluvias en buena parte de la Península, especialmente intensas y persistentes en Galicia y el entorno del Sistema Central. El Mediterráneo y los archipiélagos, en cambio, quedarán relativamente al margen.

El viento también será protagonista. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé rachas intensas en el norte y este peninsular y en Baleares, además de temporal marítimo en las costas del norte, Cataluña y el archipiélago balear.

Pero lo más llamativo será el calor. Las temperaturas subirán hasta alcanzar valores poco habituales para mediados de noviembre, con máximas superiores a los 25 grados en el sureste y hasta 30 grados en Murcia el miércoles. Las noches también serán suaves, con mínimas por encima de los 10 grados en amplias zonas y heladas prácticamente limitadas a la alta montaña.

Este episodio cálido tiene fecha de caducidad: el jueves llegará aire más frío, que provocará un descenso generalizado de las temperaturas.

Lunes: avisos por lluvias intensas en Galicia y vientos de hasta 90 km/h

La semana arranca con Galicia como una de las zonas más afectadas por el temporal. Se prevén precipitaciones fuertes y persistentes en la comunidad, con avisos por acumulaciones de hasta 60 l/m² en 12 horas en zonas de A Coruña y Pontevedra.

A las lluvias se sumará el viento del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 90 km/h en zonas de Asturias, Cantabria y País Vasco. En la costa gallega, el temporal marítimo dejará condiciones adversas, con fuerte oleaje y mar gruesa.

En el resto del país, la situación será más tranquila cuanto más al este y al sur. El área mediterránea disfrutará de más claros, aunque las precipitaciones podrán extenderse de forma débil y dispersa a algunos puntos del centro, suroeste y Pirineos.

Los termómetros, mientras tanto, seguirán alejados del frío habitual de noviembre. Bilbao y A Coruña rondarán o superarán los 20 grados, mientras que Valencia, Alicante y Murcia podrían alcanzar los 25.

Martes: las lluvias se extienden y Alicante alcanzará los 26ºC

El martes llegará un nuevo frente atlántico que llevará las precipitaciones a más regiones de la Península. Galicia y el entorno del Sistema Central volverán a concentrar las lluvias más intensas y persistentes, especialmente en el norte de Extremadura y el sur de Ávila.

Previsión del martes | Antena 3 Noticias

La probabilidad de lluvia será mucho menor en Cataluña, Baleares y el sureste peninsular, donde el día será de sol.

Y mientras los frentes avanzan desde el Atlántico, el calor seguirá ganando terreno. Las temperaturas subirán en gran parte del país, con máximas de 27 grados en Murcia, 26 en Alicante y 24 en Badajoz.

El ambiente suave también se notará de madrugada. A Coruña y Santander podrían registrar mínimas de 17 grados, frente a los 15 previstos en Barcelona y Valencia. Valores elevados para esta época del año.

En las montañas del norte, la nieve quedará restringida a las cumbres. El viento, por su parte, soplará con fuerza en el norte y este peninsular y en Baleares, donde continuará el temporal marítimo.

Miércoles: calor excepcional en noviembre, con hasta 30ºC en Murcia

El miércoles llegará el momento más destacado de este episodio cálido. Los termómetros podrían alcanzar los 30 grados en Murcia y los 28 en Alicante, temperaturas extraordinariamente altas para mediados de noviembre.

Barcelona y Girona tampoco escaparán al ambiente templado, con máximas previstas de entre 23 y 25 grados.

El calor no se limitará a las horas centrales del día. Los modelos de previsión no descartan que algunos puntos del litoral mediterráneo registren mínimas superiores a los 20 grados, lo que supondría noches tropicales en pleno mes de noviembre.

Sin embargo, en buena parte de la Península continuará la inestabilidad. Nuevos frentes atlánticos dejarán precipitaciones, que volverán a ser más abundantes en Galicia y el Sistema Central, especialmente en el norte de Cáceres y el sur de Ávila.

También podrán registrarse lluvias fuertes y persistentes en zonas montañosas de Andalucía, otras áreas de Extremadura y Castilla-La Mancha. El sureste peninsular, por el contrario, tendrá menos probabilidades de lluvia.

El viento seguirá soplando con intensidad en numerosas regiones, sobre todo en áreas costeras y de montaña. Será, en definitiva, una jornada de fuertes contrastes: lluvias persistentes en el oeste y temperaturas cercanas a los 30 grados en el sureste, antes del cambio de tiempo previsto para el jueves.

Jueves: desplome de las temperaturas tras varios días de calor inusual

El jueves llegará un cambio de tiempo. Tras el paso de un frente atlántico, la entrada de aire más frío provocará un descenso notable y generalizado de las temperaturas, especialmente acusado en el interior peninsular.

En Valladolid, por ejemplo, las máximas pasarán de los 19 grados del miércoles a solo 12 el jueves, una caída de siete grados en apenas 24 horas. En Córdoba, los termómetros bajarán de 24 a 22 grados, mientras que Murcia seguirá disfrutando de un ambiente cálido, con 26 grados frente a los 30 previstos para el día anterior.

Evolución de las temperaturas | Antena 3 Noticias

El descenso devolverá a buena parte del país valores más propios de esta época del año, aunque en el Mediterráneo y Baleares todavía se mantendrán por encima de lo habitual.

La inestabilidad tampoco desaparecerá. Se esperan lluvias y chubascos intermitentes en numerosas regiones, especialmente abundantes en Galicia y las zonas montañosas del oeste y centro peninsular. Por el contrario, las precipitaciones serán menos probables en el área mediterránea.

Viernes: una tregua antes de la llegada de nuevas borrascas

El viernes será una jornada menos lluviosa. Aunque la previsión todavía presenta cierta incertidumbre, se espera un día de transición, con precipitaciones principalmente en Galicia y cielos más despejados en el resto de la Península.

En el interior podrían formarse bancos de niebla, mientras que las temperaturas seguirán descendiendo ligeramente hasta acercarse a los valores habituales para esta época del año.

Sin embargo, la tregua podría durar poco. A partir del sábado podrían llegar nuevos frentes atlánticos, con más lluvias, especialmente en el oeste peninsular, y temperaturas que mantendrían una tendencia a la baja.

Canarias: tiempo estable y temperaturas suaves

Canarias quedará al margen de las lluvias más importantes de la semana. Predominarán los cielos poco nubosos y las temperaturas suaves, con una ligera tendencia al ascenso durante los primeros días.

El jueves podría registrarse alguna precipitación débil en el norte de las islas de mayor relieve, aunque el tiempo se mantendrá, en general, estable.