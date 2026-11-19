El carrusel de frentes se va a ver interrumpido por unas horas, las lluvias van a dar una tregua, en casi todo el país, salvo en Galicia. El viento nos seguirá acompañando durante este jueves.

Mañana viernes tendremos el día más tranquilo de la semana, aún podrá dejar lluvias en el noroeste. Después volveremos a buscar los paraguas, porque las lluvias regresarán. Pero hoy los podremos cerrar momentáneamente.

Fuertes rachas de viento

Hasta primeras horas de la tarde los avisos por rachas que podrán superar los 80 km/h se mantienen en el prelitoral de Cataluña, Alicante, la Región de Murcia, Ibiza, Formentera y Mallorca. Como consecuencia el oleaje podrá superar los 3m de altura en el litoral Mediterráneo. Donde más preocupa es en el Cantábrico y Galicia. Donde se mantiene el aviso naranja, por olas de más de 6 m de altura. En general cuando llegue la noche el viento habrá perdido fuerza en casi todo el país.

Las lluvias dan una breve tregua

En Galicia es donde los chubascos podrán seguir descargando con fuerza. Más débiles podrán aparecer en el oeste de Castilla y León, sierras del norte de Cáceres, de Salmanca, de Ávila y de Segovia. Algunas gotas se podrán escapar en el norte de la Comunidad de Madrid. En el resto de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla predominarán los grandes claros, comenzando una breve tregua de las lluvias.

La excepción la encontraremos en la sierra de Grazalema, con menos persistencia que ayer, podría seguir lloviendo a lo largo de la mañana.

Un ambiente menos cálido

Ayer miércoles se vivió un hito meteorológico, nunca desde que hay registros se había registrado una temperatura tan alta, como los 32,2º en Murcia a estas alturas del año. Hoy tenemos ambiente menos cálido que el de ayer. Con máximas que en el sureste se quedarán en unos 25º como mucho. Las más bajas se prevén en León y Lugo con 11 ºC; 15º se prevén en Madrid, Guadalajara y Huesca; llegarán a 20º en Badajoz y Ceuta. Unos 25º alcanzarán en Melilla, Palma y capitales de Canarias.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.