Una gran borrasca traerá más lluvias y fuertes rachas de viento, pero el frío aún se resiste a llegar

Comienza una semana marcada por la presencia de una gran borrasca, que, sin golpearnos de lleno, nos enviará varios frentes. Además, junto con la presencia de las altas presiones, creará un fuerte pasillo de vientos que se sentirán especialmente en el norte. Como consecuencia llegarán más lluvias, pero el frío de momento no, porque se trata de vientos cálidos de componente suroeste. Mediados de noviembre, pero seguimos con mediodías de suaves temperaturas, y sin heladas a primera hora de la mañana.

Lluvias en el oeste

Tenemos el primer frente de la semana encima, tan solo afectará al noroeste del país. Con lluvias que podrán ser fuertes en A Coruña y Pontevedra. Se podrán extender más débiles a puntos de Asturias, León, norte de Burgos y oeste de Zamora. Asimismo, se prevé una jornada lluviosa en el norte de Cáceres. El sol predominará en las costas del este, Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias. En el resto del país, en gran parte del interior, tras las nieblas matinales y nubes bajas de la mañana, tendrán grandes claros por la tarde.

Viento cálido

Se activa el aviso de nivel amarillo en el norte de Castilla y León, de Galicia y comunidades del Cantábrico por rachas que podrán superar los 90 km/h. Se trata de vientos húmedos con suaves temperaturas, cálidas para la época del año. Como consecuencia tendremos una tarde con valores ligeramente más elevados que los de ayer en la península. Se prevén 20º en Bilbao, Santander y A Coruña; rondará los 15º en Madrid, Guadalajara y Salamanca. En el Mediterráneo siguen los vientos de poniente con valores de 25º. Se quedarán con 22º en Sevilla, Ceuta y Melilla. Seguirán sin cambios en los archipiélagos.

Paraguas listos

Mañana y también el miércoles los frentes llegarán con más fuerza, para dejar lluvias en la mayor parte de la península. Además, vendrán acompañadas de más viento, que también se dejará notar en el centro. De cara al jueves y viernes aún harán falta los paraguas en el norte, pero en el resto tendremos una breve tregua de las lluvias, a cambio de tener temperaturas algo más frías.

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