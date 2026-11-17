De frente a frente, así es como hemos resumido el tiempo de los próximos días. Hoy y mañana nos visitarán dos de ellos. Durante el jueves las lluvias tenderán a concentrarse, solo en el norte. El viernes será el día más tranquilo de la semana con el paso fugaz de las altas presiones, que nos permitirá cerrar los paraguas. Pero habrá que abrirlos de nuevo durante el fin de semana, con la llegada de más sistemas frontales. El que seguirá con nosotros, por lo menos hasta el jueves, será el viento del oeste. Sin ser especialmente fuerte, se va a dejar sentir en casi todo el país.

Frente en el oeste

El paso de frentes atlánticos mantendrá el tiempo revuelto este martes en buena parte de la Península. Tendremos cielos cubiertos y lluvias, serán más frecuentes en el norte y el oeste por la mañana. En Galicia, especialmente en A Coruña y Pontevedra es donde podrán ser persistentes y fuertes. De cara a la tarde irán remitiendo en el Cantábrico, y meseta norte. En cambio, irán extendiéndose, con más debilidad, a Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y resto de Andalucía.

Viento del oeste

El viento del oeste será otro de los protagonistas. Soplará con fuerza en Galicia, las comunidades cantábricas, el valle del Ebro y zonas de montaña del este, con rachas fuertes que también podrán alcanzar Baleares incrementando el oleaje. En el resto Mediterráneo las lluvias serán menos probables, pero también habrá que vigilar el estado de la mar en Girona y el este de Andalucía. En Canarias, Ceuta y Melilla predominarán los cielos abiertos.

Sin heladas

Los cielos nubosos nos dejan noches sin heladas. Durante las horas centrales de este martes, notaremos como las máximas descienden ligeramente en Andalucía. Por el contrario, ganaremos un par de grados en Extremadura, meseta norte, Alicante y la región de Murcia.

Llega otro más activo

Mañana miércoles continuará la inestabilidad. Llega un nuevo frente, que será más activo. Las lluvias volverán a extenderse por buena parte de la Península y Baleares. Serán especialmente abundantes en Galicia, asimismo en Cáceres, Toledo y sur de la Comunidad de Madrid. Además, el viento será más intenso, acompañado de oleaje que para mañana podrá superar los 6 metros en las costas del norte, activándose el aviso de nivel naranja.