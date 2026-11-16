Roberto Brasero: "Semana de lluvias y viento, con algunos ratos de sol entre frente y frente"

Seguimos con el pasillo abierto para los frentes que nos llegan desde el Atlántico y atraviesan la Península. Mañana quizá tendremos más nubes que lluvias. De nuevo se registrarán fuertes rachas de viento, un viento templado que incluso hará subir algún grado las temperaturas de este martes.

En cuanto a las precipitaciones, será sobre todo en Galicia donde las nubes descarguen con más fuerza. Las lluvias pueden ser abundantes y copiosas, con algún chubasco fuerte en la mitad occidental de la comunidad.

En el resto de la Península, los cielos estarán nubosos o cubiertos y podrían registrarse algunas lluvias, o más bien lloviznas, porque en general serán débiles y ocasionales. La excepción estará en las regiones del norte y el oeste, donde las precipitaciones podrán tener algo más de consistencia, aunque tampoco serán especialmente intensas.

Nubes y viento en el este

En las regiones del Mediterráneo, los cielos estarán poco nubosos, aunque la nubosidad irá aumentando con el transcurso del día, sin que se esperen lluvias. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

El viento soplará con rachas fuertes en Galicia, el Cantábrico, las zonas montañosas del norte y el este peninsular y Baleares.

El miércoles, una borrasca más activa barrerá el centro peninsular, donde las lluvias serán más probables y abundantes. Además, tendremos avisos de nivel naranja por oleaje en las costas de Galicia y el Cantábrico.

Ese día, las precipitaciones serán fuertes y persistentes en Galicia, el entorno del Sistema Central, las zonas montañosas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Hasta 30º el miércoles

Seguirán los vientos intensos en buena parte de la Península y Baleares, sobre todo en zonas costeras y de montaña.

Y las temperaturas ¡aún subirán más en el centro y el este peninsular! De hecho, será un día muy cálido para la época del año. No se descarta que en algunos puntos de la costa mediterránea las temperaturas no bajen de los 20 ºC durante la noche. ¡Noches tropicales en pleno mes de noviembre!

Por la tarde, los termómetros podrían alcanzar incluso los 28 ºC en Alicante y los 30 ºC en la ciudad de Murcia. Desde luego, valores muy altos para estar a mediados de noviembre.

A partir del jueves, las temperaturas podrían empezar a bajar, comenzando por el norte peninsular. El viernes continuarán descendiendo hasta situarse en valores más propios de esta segunda quincena de noviembre.