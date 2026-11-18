Tenemos por delante el día más complicado de esta semana que viene sin frío, pero con fuerte viento, oleaje y además más lluvias. A partir de mañana tendremos un breve cambio de tiempo. Van a bajar las temperaturas, a cambio de ver como las lluvias mañana se quedan en el norte. De cara al viernes tendremos un día sin apenas lluvias y ya sin fuertes rachas de viento. Pero después regresarán de la mano de más frentes atlánticos.

Viento y oleaje

En este miércoles el viento va a ser uno de los protagonistas, irá ganando fuerza. Por la tarde podrá ser fuerte en casi todo el interior. En zonas de montaña del este, se activa el aviso de nivel amarillo por rachas que podrán superar los 80 km/h. El oleaje también cobrará intensidad según avance el día, por eso se activa el aviso de nivel naranja por las olas que podrán superar los 6m en las costas de Galicia y del Cantábrico.

Miércoles de chubasquero

Hoy tenemos un frente estacionario entrando por el oeste de la península. Va a golpear durante bastante tiempo la misma zona, apenas avanzará, por eso se le denomina estacionario. Los avisos de AEMET por lluvias abundantes y fuertes se activan a partir del mediodía en Cáceres, Toledo, sur de Ávila y serranía de Guadalajara. Es estos puntos es donde esperamos los mayores acumulados, también se espera un día lluvioso, en la Comunidad de Madrid, resto de Extremadura y de Castilla-La Mancha. Hay que contar con los paraguas abiertos, o mejor aún, el chubasquero en el Cantábrico, Castilla y León, Alto Ebro, Aragón, el interior de Cataluña y Ceuta. Es poco probable que lleguen a las costas del Mediterráneo y no se esperan en Baleares, Melilla y en Canarias donde predominarán los cielos despejados.

Sin frío

Mañana jueves bajarán las temperaturas, pero hoy seguimos bajo los efectos de una masa de aire muy húmeda, y además cálida para la época. Es más, tendremos valores más elevados que los de ayer. Destaca Murcia con 30º previstos en un 18º de noviembre, 28º se prevén en Alicante. Se prevén 25º en Sevilla al igual que en Ceuta y Melilla. Alcanzarán los 20º en Toledo y Ourense. Se superarán en el centro los 17º en capitales como Madrid y Soria.