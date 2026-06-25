Roberto Brasero: "La ola acaba, el calor sigue"

Remite la ola de calor

Hoy hemos notado una bajada de temperaturas, lo suficiente para afirmar que remite esta ola de calor, o para decir que “esto ya se puede aguantar” como estoy escuchando por aquí. Aunque todavía hoy deber ser un calor inaguantable el del noreste peninsular, donde han seguido muy altas estaba previsto y donde se están registrando las más elevadas de este jueves:40° en el municipio de Quinto provincia de Zaragoza, o 39,8 en Bera (Navarra) e Híjar (Teruel) y 39,5º en San Sebastián.

Llegan tormentas

Por el oeste peninsular ha ido entrando es masa de aire más fresca desde el Atlántico que ha venido acompañada de tormentas y lluvias, como las que están descargando con fuerza en Galicia o en el oeste de Asturias incluso con granizo que mantiene para hoy el aviso de nivel naranja en el litoral occidental asturiano. Tormentas ya algo más débiles en el resto de la mitad norte donde todavía pueden descargar esta tarde.

Caluroso fin de semana

Tras el descenso de hoy, las temperatura se mantendrán muy parecidas mañana. Tan solo se esperan descensos en la costa del país vasco mientras que en el resto de España serán como las de ayer o de nuevo por el sur un poco más altas. Muy caluroso será el día en Zaragoza con 39º, Lleida con 38º o Pamplona con 37º pero también en Córdoba vuelven a subir hoy a cifras similares. Más liviano será el calor del resto de España y en nada parecido ya que hemos tenido esta semana. Seguirán las nubes en el noroeste con lluvias débiles en Galicia y tormentas en la Cordillera Cantábrica. El fin de semana viene parecido y, sobre todo, caluroso. El sábado bajarán las temperaturas en el Cantábrico y subirán de nuevo en el mitad sur peninsular y el domingo seguirán las nubes con algunas lloviznasen el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y el país vaco mientras que en el resto de España será un caluroso día de verano, pero con menos calor que el domingo pasado.