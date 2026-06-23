Roberto Brasero revela cuándo es el último día de la ola de calor: "El jueves se apaga el horno"

Ya sabemos, porque le hemos contado muchas veces, que se define como noche tropical aquella en la que la temperatura mínima se queda por encima de los 20°. Pues bien eso ocurrirá esta próxima noche, víspera de San Juan, en el 88% de las capitales españolas: un rápido cálculo que hemos hecho a tenor de las mínimas previstas para esta próxima madrugada, pero que nos permite concluir que este año la noche de San Juan será, en España, una noche tropical.

Precaución con el calor y las hogueras -algunas directamente han sido prohibidas- sobre todo en zonas del interior norte peninsular donde tenemos una alta probabilidad de vientos fuertes, fruto de las tormentas que pueden desarrollarse, sobre todo en zonas del sistema ibérico o los Pirineos.

Último día de la ola de calor

Mañana miércoles todavía seguiremos en ola de calor pero las temperaturas ya no subirán más. Serán como las de hoy o incluso ya pueden empezar a bajar por el oeste peninsular: por el oeste de Castilla y León y de Andalucía, en Extremadura y en Galicia. Pero todavía llegaremos a 34-36 grados en la meseta norte y Baleares; a 38-40 en amplias zonas del interior peninsular, y hasta 42º en interiores del País Vasco y de Cataluña y en los valles del Ebro y del Tajo.

Sin embargo, la máxima en Sevilla ya se quedará en 33º, en Huelva por debajo de 30 y en Córdoba no alcanzaremos los 40, aunque podríamos quedarnos en 39º.

Y en cuanto a las tormentas, podrán repetirse mañana en las montañas de la mitad norte, y también en la meseta norte, con rachas muy fuertes de viento y posible granizo en el interior de Galicia.

El jueves se acaba la ola

Esa masa de aire más fría que empezará a llegar mañana al oeste de España penetrará el jueves hacia el interior peninsular, haciendo bajar las máximas unos 6 o 7 grados de golpe. Ese día ya no llegaremos a 40º salvo en el valle del Ebro a donde todavía seguirán elevadas, así como en Cataluña y Baleares.

En general en el litoral mediterráneo no se notará mucho cambio -ni en Canarias, que sigue al margen de la ola de calor- pero en el resto de España sí deberíamos apreciar un viento que ya no será tan cálido, un ambiente de verano pero no de ola de calor, un tiempo menos "infernal" como algunos han definido a este que tenemos desde el domingo, día que empezó el verano. Será un día de verano… normal.

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