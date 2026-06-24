Roberto Brasero alerta tras el calor récord: "Una masa de aire atlántica retirará el aire ardiente"

Este jueves bajarán las temperaturas de modo que ya no será un día de ola de calor. Una ola de calor que nos ha traído los días más calurosos en un mes de junio desde que hay registros. Se han batido numerosos récords sobre todo en el norte de España donde hoy estamos teniendo los valores más elevados, superando incluso a los del sur peninsular.

A cambio este jueves será más probable que caiga alguna tormenta en el norte de la península, sobre todo en la Cordillera Cantabria y el interior de Galicia, aunque tampoco se pueden descartar en la zona centro y el resto del oeste peninsular, más probables en las horas centrales del día.

Ligero descenso nocturno

Una masa de aire procedente del atlántico irá retirando a partir de esta noche y sobre todo durante el día de mañana esa otra masa de aire tan ardiente que estamos teniendo ahora. Eso se traducirá en un descenso de las mínimas de 4 o 5 grados ya esta misma noche pero solo en tercio occidental de la península, es decir, en el resto de España seguiremos teniendo una noche muy calurosa por delante, casi tanto como la de ayer. Una noche de San juan en la que la mínima más alta fue de 30º en el cabo de Machichaco: noche infernal en el País vasco, más alta que la del Cabo de Gata donde la mínima se quedó en 29º.

Esta madrugada será parecida y volveremos a tener noche tórrida e Madrid o Zaragoza con una mínima prevista de 25º.

Fin de la ola de calor

Será por la tarde cuando deba apreciarse un mayor descenso de las máximas, de hasta 8 o 10 grados respecto a las de hoy, en zonas del centro y oeste peninsular. No bajarán tanto en la mitad oriental donde seguirá haciendo mucho calor, sobre todo en Zaragoza con 39º de máxima o en Lleida y Pamplona con 38. En Bilbao llegarán a 35º pero no a los 42º de hoy.

Sí se notará más la bajada en el resto del Cantábrico, la zona centro -con 33º de máxima en Madrid- o el sur peninsular: en Sevilla la máxima se quedará en 30º. Canarias, que ha estado al margen de esta ola de calor, seguirá sin cambios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.