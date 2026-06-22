Roberto Brasero avisa del día más duro de la ola de calor: "Será el momento álgido en más zonas de España"

Ayer domingo comenzó el verano y, como estaba previsto, empezó también la primera ola de calor de este año que ha continuado en el día de hoy. Este lunes hemos llegado a los 44,8º en Andújar, provincia de Jaén, cifra que seguramente acabará por confirmarse como récord para el mes de junio en esta localidad jienense. En Jaén capital, la máxima absoluta más alta en este mes son 42.5 registrados el (26 junio de 2012).

Hemos estado en nivel rojo por calor en el interior del País Vasco donde se han alcanzado los 40 grados en Orozko y 41º en Rentería. También hemos pasado de 42º en localidades de Navarra. Sin embargo la máxima en Bilbao capital con 36º se ha quedado por debajo de la prevista.

Mañana más calor

Este martes subirán todavía más las temperaturas por el oeste de la península, sobre todo en los litorales del Cantábrico occidental donde el ascenso será de 6 o 7 grados respecto a las de ayer. Y más ligero en Extremadura y oeste de Castilla y León donde sumarán 2 o 3 más, pero suficiente para, junto a las del resto de España que apenas cambiarán, convertir al día de mañana en el momento álgido de esta ola de calor, es decir, el día de la ola con temperaturas más elevadas en más zonas de España. De hecho los avisos de nivel rojo para este martes estarán activos de nuevo en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa y además en el interior de Cantabria (comarca de Liébana) y las provincias de Córdoba y Jaén.

Calor en la noche de San Juan

Este martes se pueden alcanzar los 38º en amplias zonas de la Península y Baleares, los 40-42 grados en el interior del Cantábrico, zonas bajas del nordeste y 43º en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Calor de día y de noche porque ya empezará la jornada con temperaturas muy elevadas y lo seguirán siendo al acabar el día. Y no hará falta el fuego de las hogueras para pasar calor en la víspera de San Juan.

Ahora mismo, si repasamos las mínimas previstas para la madrugada de mañana, vemos muy pocas capitales que puedan bajar de los 20º de mínima (Teruel, Soria, A Coruña, Santander… con mínimas de 18º o 19º) por lo que en la mayor parte de España la noche de San Juan será noche tropical o incluso tórrida -o ecuatorial- que así se denomina a las mínimas que se quedan por encima de los 25º, como podría ocurrir en Almería, Zaragoza o Madrid por poner solo algunos ejemplos de este calor nocturna que todavía seguirá.

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