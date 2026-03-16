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Ascenso térmico

Una nueva borrasca se acerca a Canarias, de momento hoy regresa la primavera a nuestros termómetros

El vendaval de este domingo irá perdiendo fuerza lo a largo del lunes. En cambio el viento cobrará fuerza en el área del Estrecho. Tendremos un día de cielos despejados, salvo en el norte de Canarias y a primera hora en el Cantábrico. En cuanto a las temperaturas , vamos a tener un notable ascenso que nos devuelve las tardes a 20 ºC.

La previsión de César Gonzalo

Regresan la primavera a los termómetros en una semana lluviosa en Canarias | Antena 3

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César Gonzalo
Publicado:

Nuevo aviso de la primavera, las temperaturas se recuperan del bajón del fin de semana. Tras el paso de la borrasca Samuel por el nordeste, que dejó un fuerte temporal de viento y oleaje. Ahora ya estamos pendientes de una nueva borrasca que podría terminar con nombre propio y que afectará especialmente a Canarias.

Atentos en Canarias

Se presenta una semana lluviosa en las islas. Por la aparición de una borrasca en el Atlántico, que a partir del martes dejará abundantes y persistentes lluvias en el archipiélago. No solo precipitaciones, también tendrán que estar atentemos al viento. Es muy probable que termine ‘bautizada’ con el nombre de Therese, algo que tendrá que confirmar la Agencia Estatal de Meteorología. De cara el fin de semana es cuando podrá acercarse a la península, con posibles lluvias en el oeste que iremos confirmando a lo largo de la semana.

Vuelve la primavera

Vamos a experimentar un ascenso notable de las temperaturas máximas, añadiremos más de 7º a los valores de ayer. Además, mañana martes volverán a subir. Así que, por lo menos en nuestros termómetros, la primavera va a llegar. Aunque aún tardará unos días más en aparecer en nuestros calendarios, hasta el 20 de marzo a las 15 horas y 46 minutos no comenzará. De momento en la tarde de este lunes se prevén unos sorprendentes 25º en Ourense y 21º en Pontevedra. Menos lo serán los 23º de Sevilla, los 20º de Córdoba y de Guadalajara. Llegarán a 18 ºC en Madrid, Zaragoza, Oviedo, Cáceres, Logroño y Palma.

Lunes soleado

El día ha comenzado con avisos de nivel naranja activo por oleaje en las costas de Girona, Mallorca, Menorca y en las del Cantábrico. Se esperan que las olas puedan alcanzar una altura de más de 6 m. Incluso puntualmente en Girona rebasar los 10m. Son los últimos coletazos de la borrasca Samuel que ya se aleja en el Mediterráneo. Se irán abriendo grandes claros en las costas del Cantábrico de cara a la tarde, mientras en Canarias ya hoy se esperan algunas lloviznas débiles en La isla de La Palma. Las nubes quedarán retenidas en el norte del Archipiélago. En cambio en la cara sur también tendremos cielos despejados, al igual que los del resto del país.

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