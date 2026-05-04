Nieve en mayo en las montañas del norte, en otra semana tormentosa: la previsión detallada de César Gonzalo

La inestabilidad nos acompañó durante el puente de mayo, y se quedará con nosotros a lo largo de esta semana. Se mantiene el baile de lenguas de aire frío en altura, responsable de la formación de las tormentas primaverales. Que, de momento, seguirán con nosotros durante prácticamente toda la semana. La novedad, ya no son los chaparrones, sino la posibilidad de volver a ver nieve en las montañas del norte.

Avisos por tormentas

Hoy AEMET vuelve a activar los avisos por fenómenos tormentosos, por chubascos intensos y granizadas en el nordeste. En nivel amarillo encontramos a Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, norte de Alicante, sur de Valencia, interior de la Región de Murcia y en el este de Albacete.

Lunes de chubascos

Por la tarde será cuando las precipitaciones se generalicen en el nordeste y sierras del este. En cambio, tenderán a ir remitiendo en el País Vasco y perderán fuerza en el Cantábrico. La posibilidad de lluvias se mantiene en la mitad norte, llegando a rozar las sierras del norte de la Comunidad de Madrid y de Guadalajara. En el resto de la mitad sur y Canarias no se esperan lluvias. En Baleares, durante la mañana, es cuando se pueden escapar algunos chubascos.

Nieve en mayo

Las temperaturas se desploman en el Cantábrico y bajan ligeramente en la mitad norte. Ambiente menos cálido, o más fresco, que hará que baje la cota de nieve. Las nevadas, esporádicas y débiles, podrán aparecer por encima de los 1.600 metros en la cordillera Cantábrica, y de los 2.000 en el entorno de los Pirineos. El descenso térmico dejará valores que no pasarán de los 16ºC en capitales como Santander, Bilbao y Burgos. Contrastarán con los 28ºC previstos en Valencia, gracias una subida de las máximas muy localizada en la costa del Sol y la Comunidad Valenciana.

Paraguas a mano

La inestabilidad y el tiempo tormentoso se van a quedar con nosotros durante la semana en la mitad norte. El miércoles los chaparrones darán una tregua en casi todo el país. Después regresan para quedarse y dejar, sino hay cambios en la previsión, un próximo fin de semana muy revuelto. Son muchos los que están pendientes de bodas y comuniones. Así que lo iremos confirmando y afinando a lo largo de los próximas días.

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