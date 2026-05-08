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Inestabilidad primaveral

César Gonzalo avisa: "Fin de semana de chubasquero, las tormentas solo nos darán pequeñas treguas sin lluvia"

De nuevo tendremos un día marcado por los chubascos y tormentas. Los más fuertes se trasladan al norte y centro con avisos activos en 9 comunidades autónomas. Salvo en el oeste de Andalucía y Cataluña en el resto podremos tener lluvias débiles. Viernes revuelto que dará paso un fin de semana tan tormentoso como el día de ayer, y con temperaturas a la baja.

Fin de semana de chubasquero, las tormentas solo nos darán pequeñas treguas sin lluvia.

Las tormentas solo nos darán pequeñas treguas sin lluvia.

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César Gonzalo
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Hay que tener el chubasquero y el paraguas prevenido para este fin de semana. Porque las tormentas van a continuar con nosotros. Si ayer el responsable de los chaparrones que cayeron en medio país era el paso de aire frío en altura. Ahora será una borrasca, la que nos traerá más chubascos y granizadas muy repartidos, pero no continuados durante las 48 horas del sábado y domingo.

Hoy atentos en el norte

Los avisos por fuertes chubascos y probables granizadas se concentran en el norte y puntos del centro. Con nivel amarillo activo en el norte de Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y, noticia de última hora de la mañana, también en Madrid y Guadalajara. Será a partir del mediodía cuando las precipitaciones sean más fuertes.

Chubascos repartidos

Es poco probable que llueva en Cataluña, Badajoz, el oeste de Andalucía, costas del cantábrico oriental y en el sur de Canarias. En el resto es posible que tengamos chubascos que serán más débiles que los de ayer. Que, en el caso del litoral mediterráneo, serán difíciles de ver durante la tarde. Eso sí, por la mañana, en Almería y Murcia las lluvias sí se dejarán notar. Todo esto con temperaturas que volverán a bajar en el noroeste del país.

Sólo pequeñas treguas

Mañana las tormentas volverán a ser generalizadas, para disgusto de todos lo que tienen celebraciones como bodas, comuniones y cumpleaños. Lloverá sí, pero no serán lluvias persistentes y continuadas. Las tormentas nos darán pequeñas treguas a lo largo del fin de semana. Durante la mañana del sábado las lluvias podrán ser fuertes en Almería, Murcia y Comunidad Valenciana. También se esperan en el suroeste, para llegar al centro. En el resto podríamos hablar de breve tregua. Por la tarde del sábado los chubascos se extienden al norte y podrán ser fuertes en el centro. En cambio, tenderán a remitir por el sureste del país. Según avance el domingo las tormentas irán regresando a la mitad oeste y centro. Sin embargo, en el Mediterráneo no de debería llover. Mientras tanto las temperaturas seguirán bajando, para quedar por debajo de lo habitual para la fecha.

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