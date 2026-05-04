Roberto Brasero avisa de lo que viene: "Semana fresca y con tormentas"

Siguen las tormentas. Tanto hoy como mañana son días de contrastes entre el norte y el sur peninsular. También entre la mañana y la tarde. Mañana por la mañana el tiempo será fresco, ya que a primera hora las temperaturas van a ser inferiores a las de hoy. Por tarde serán similares, es decir, no demasiado calurosas: la más alta en Murcia con 28º, en Málaga llegarán a 26º pero en Ávila y Burgos la máxima prevista es de 14º. En Madrid, amaneceremos con 9º y llegaremos a 19º por la tarde, tampoco mucho más.

Siguen las tormentas

Y siguen las lluvias y tormentas en la mitad norte. Desde primera hora las podemos tener en el noreste pero será por la tarde cuando alcancen a más zonas, prácticamente toda la mitad norte y de nuevo se puedan intensificar mañana con tormentas y granizo en puntos de Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, norte y este de Castilla y León y provincia de Castellón. En Baleares y el norte de Canarias podría caer algún chubasco y en el resto de España, des decir, en la mitad sur, el tiempo debería ser más apacible y soleado.

Y para acentuar ese contraste de tiempo, mañana en las montañas del norte peninsular se esperan nevadas con una cota en el entorno de los 1500m en el noroeste y 1600/1800m en el resto.

Borrasca en camino

El miércoles será una jornada más estable, en general, aunque todavía habrá cierta inestabilidad en el tercio norte, con precipitaciones que podrán ser de nieve por encima de unos 1500 a 1800 m. Por la tarde crecerán nubes, especialmente en entornos montañosos del norte y del este, de los que podría caer algún chubasco. Pero en el resto del país será un miércoles poco nuboso o despejado con temperaturas diurnas algo más altas en la mitad sur, aunque en general seguirán siendo frescas a primera hoy y no muy calurosas por la tarde.

Es probable que a partir del jueves se incremente la inestabilidad en la península como consecuencia de la presencia de bajas presiones en el entorno de la península, se trataría de una borrasca atlántica que podría afectarnos de lleno durante el fin de semana con fuertes rachas de viento y precipitaciones generalizadas, aunque todavía hay incertidumbre en el pronóstico sobre donde se situaría la borrasca y cuales serían las zonas más afectadas el fin de semana. En primavera, cinco días son un mundo.

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