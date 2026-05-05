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El aviso de Roberto Brasero para este miércoles: "Más frío a primera hora"

Mañana las temperaturas de primera hora serán más bajas aún que las de hoy. Y tras el fresco matinal, una tarde más cálida pero todavía con algunas tormentas... y ¡nevadas en las montañas!

Roberto Brasero

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Mañana el tiempo seguirá dejándonos nubes en el extremo norte de la Península con lluvias desde primera hora pero con menos tormentas que estos últimos días. Aun así se esperan algunas tormentas aisladas y localizadas sobre el Pirineo oriental, la ibérica de Zaragoza y Teruel y sierras del sureste, más probable en las de la Región de Murcia. También en las Baleares podemos tener chubascos que pueden ser puntualmente fuertes y tormentosos, sobre todo en la isla de Mallorca.

En Canarias las nubes de evolución pueden dejar algún chaparrón en las islas montañosas. Es probable que las precipitaciones sean de nieve en el Pirineo y Cordillera Cantábrica por encima de 1500/1800m. Soplará de intensidad moderada el cierzo en el Ebro, tramontana en Ampurdán con posibles intervalos de fuerte, de componente norte en Baleares y en los litorales atlánticos y del sureste peninsular, poniente en el Estrecho y Alborán y viento del oeste en el Cantábrico. En el resto de España predominará el tiempo estable, sin tormentas y con más ratos de sol, eso sí también con más frío a primera hora.

Más frío a primera hora

El amanecer de mañana será más fresco que el de hoy, con una bajada de las mínimas en zonas de interior y heladas en zonas de montaña del norte y páramos de Guadalajara, Cuenca y Ávila. Entre las capitales, estas son algunas de las mínimas previstas para mañana: 2º en Burgos, Soria León o Palencia, 3º en Ávila, 4º en Vitoria, Valladolid y en Teruel; 5º en Cuenca y en Lugo; 6º en Pamplona o 7º de mínima en Madrid.

Quien madrugue que se abrigue más. Por la tarde se recuperarán las temperaturas y serán más elevadas que las de hoy, salvo en el Cantábrico donde no cambian y en el área Mediterránea y Canarias donde mañana bajarán ligeramente las máximas.

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