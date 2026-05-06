Roberto Brasero: "Mañana lluvias y el fin de semana borrasca"

Vuelven las tormentas

Las lluvias van a estar presentes mañana desde primera hora en zonas del Mediterráneo como Baleares o la Comunidad Valenciana. En este última región tenemos avisos de nivel naranja porque además de lluvias fuertes pueden darse también importantes acumulaciones y al cabo del día podrían superarse los 80 litros por metro cuadrado, sobre todo en el entorno del cabo de la Nao. Lluvias también en el extremo norte, como estos días atrás, pero la novedad va a estar en el resto de la mitad norte, este peninsular y zona centro donde también irán llegando chubascos y tormentas a lo largo de la tarde, con granizo y fuertes rachas de viento.

Calma en el suroeste

El tiempo más estable y sin tormentas lo tendrán mañana en Canarias (aunque puede llover en el norte de las islas occidentales), en Extremadura y en Andalucía Occidental. Mañana subirán las temperaturas de primera hora o al menos ya no bajan más: el amanecer ya no será más frío que el de hoy. Y por la tarde van a notar una bajada en el sureste peninsular mientras que en el norte las máximas de mañana serán más elevadas lo que se traduce en un ambiente más suave por la tarde.

Borrasca para el fin de semana

Y se confirma en los pronósticos la presencia de una borrasca que se irá formando el viernes en el Atlántico y que el fin de semana atravesará España de sur a norte. Canarias se queda al margen, pero en el resto de comunidades será un sábado pasado por agua. Las precipitaciones remitirán por la tarde en el sureste y tardarán en alcanzar el Cantábrico oriental ya que los vientos predominantes serán de sur, unos vientos que pueden alcanzar rachas fuertes. El domingo las lluvias se concentrarían en la mitad occidental de la Península, donde podrían ser abundantes en sierras de Cáceres o Salamanca, y descansarían en el este de España. Eso con el pronostico a día de hoy, un pronostico que en estas fechas y con esta situación del tiempo tan inestable no es raro que cambie de un día a otro.