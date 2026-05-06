Una borrasca se acerca cargada de lluvia: César Gonzalo desvela qué días dará una tregua

Se va confirmando la llegada de una borrasca para este fin de semana. Son muchos los que nos preguntan por el sábado, si lloverá en alguna boda, bautizo, comunión o cumpleaños al aire libre. Mirando la previsión, a día de hoy, es muy probable que lo haga, además de chubascos tendremos temperaturas más bajas. Pero también hay que decir que aún existe margen para que el pronóstico pueda cambiar, estaremos muy atentos.

Respiro de las tormentas

Hoy tenemos por delante el día más tranquilo de toda la semana. La inestabilidad disminuye, y por tanto las tormentas aparecerán en menos zonas. Aún así podrán ser fuertes en el Pirineo catalán, Mallorca y el interior de la Región de Murcia. Lugares donde se activa el aviso de nivel amarillo, por intensos chaparrones, incluso de granizadas. Las lluvias seguirán en el Cantábrico oriental, serán persistentes en el norte del País Vasco, más esporádicas se prevén en el norte de Galicia. Se podrían escapar algunas gotas en las sierras del sur de Teruel, en Guadalajara, norte de Cáceres y sierras de Salamanca. Donde aumenta la estabilidad es en las islas Canarias, con probables tormentas en zonas de interior de las islas. En el resto del país, en casi todo el territorio, tendremos un miércoles estable con grandes claros.

Contraste térmico

De nuevo hemos tenido una fría madrugada, que dará paso a una tarde con temperaturas más cálidas que las de ayer. Ligera subida que devuelve los 20ºC al interior y reducirá el frío de ayer en Castilla y León. Mirando a largo plazo, a partir de mañana las temperaturas volverán a bajar con la llegada de una borrasca, refrescará durante el fin de semana.

Borrasca para el finde

Se complica el tiempo para el tramo final de la semana. Con lluvias que mañana jueves regresan en forma de chaparrones, para quedarse en el interior durante los próximos días. Nos centramos en el sábado, día de muchas celebraciones. Por la mañana ya tendremos lluvias recorriendo la Península. Serán más abundantes en el suroeste, llegando a la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña. A partir del mediodía serán muy probables en el centro y mitad norte. Con este panorama es difícil encontrar lugares donde no llueva. Podría no hacerlo en zonas como el extremo sureste, el interior de Aragón y ambos archipiélagos. Lo iremos confirmando durante lo que queda de semana.

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