Roberto Brasero: "Fin de semana pasado por agua"

Lluvia, granizo, nieve... Y mangas marinas

Especialmente activo está siendo el tiempo en la tarde de este jueves con lluvias y tormentas que, tal y como estaba previsto, se han ido extiendo por la mayor parte de la península y Baleares. Solo Canarias y el suroeste peninsular se quedan en este momento fuera del radio de acción de la actividad tormentosa, aunque en Canarias sí está lloviendo con abundancia en El Hierro y La Palma.

Por el contrario se han ido activando avisos de nivel naranja en más zonas según avanzaba el día. De los iniciales en Mallorca, Valencia y Alicante, a la región de Murcia, provincia de Albacete, La Mancha toledana y el área metropolitana de Madrid y el Henares en la comunidad madrileña donde se están registrando también chaparrones fuertes y granizadas.

Las lluvias de la región de Murcia están dejando importantes acumulaciones como los 70 l/m2 que había recogido el pluviómetro de AEMET en el Aeropuerto de San Javier hasta las 17 horas o los 150 l/m2 que según la red Suremet se han superado en Los Alcázares. En estas misma comunidad, frente a la Manga del Mar Menor, se ha observado hoy una imponente tromba o manga marina, como un tornado en el mar, de la que se han grabado números videos pero no se han reportado daños. Por no faltar, hoy no falta ni la nieve. Y no hablo de la que lleva cayendo desde antes de ayer en los Pirineos: hoy está nevando en sierra Nevada e incluso en la provincia de Almería, en el Observatorio de Calar Alto, que está a 2000 metros de altitud.

Mañana lloverá menos

El viernes no viene tan activo en cuanto a las lluvias. Podrían darse a primeras horas todavía en zonas de levante o el sureste, pero se retirarán pronto. En Baleares también puede caer alguna tormenta a primeras horas pero en general en la mitad sur de España se calmará el tiempo mientras que en el noroeste aumentarán las nubes, con nuevas lluvias en el área Cantábrica, norte y este de Castilla y León y el centro de Aragón. Podrían extenderse los chubascos por la tarde al resto de la mitad norte y zona centro. Las temperaturas suben el sureste y bajarán, aunque solo ligeramente, por el norte de España y en Canarias.

El sábado, borrasca

El sábado estará protagonizado por una borrasca que de nuevo dejará lluvias generalizadas de sur a norte. Es probable que alcancen intensidades fuertes en el sureste, interior del Cantábrico, algo Ebro, Meseta Norte, Andalucía occidental y Sistema Central. En Baleares y Canarias serán menos probables. El viento predominante será de componente sur y soplará con fuerza en el oeste y norte peninsular. Las temperaturas bajarán ligeramente. Esa borrasca seguirá frente al oeste de Portugal enviándonos nubes.

El domingo lo más probable es que volvamos a tener lluvias y tormentas en los tercios oeste y norte peninsulares y que por la tarde algunas sean fuertes y con granizo. Ese día ya deberían descansar de las lluvias en el área mediterránea y en Canarias podrían caer en el norte de las islas montañosas pero el sur estará más soleado. Las temperaturas máximas subirán el domingo en Baleares y mitad oriental peninsular y bajarán en el cuadrante noroeste, meseta Sur y las islas occidentales de canarias, en el resto, pocos cambios. Y pocos cambios tendremos en el tiempo en el inicio de la semana que viene porque podría seguir con nosotros esa borrasca Atlántica situada en Portugal y enviándonos frentes de nubes y lluvias a la península ibérica.