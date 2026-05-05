César Gonzalo advierte que el granizo y las tormentas persisten, hoy se concentran en el norte

Se acaba de confirmar que el abril de este año ha sido el más caluroso desde que hay registros, con una temperatura que superara en 0,1º al del año 2023. Alcanzando en este 2026 los 15.1ºC de media mensual. En cambio, con mayo, regresaron los chubascos y las temperaturas se normalizaron. Y parece que con este panorama va a continuar la semana, que tan solo nos brindará dos jornadas sin tormentas. Además, promete terminar con un sábado y domingo con tiempo aún más revuelto.

Granizadas en el norte

La inestabilidad se concentra en este martes en la mitad norte del país. Se prevén chubascos, en general débiles, que irán apareciendo a lo largo del día en Galicia, norte de Castilla y León, La Rioja y en las comunidades cantábricas. Los más intensos se esperan en el nordeste, con avisos amarillos activos por intensos chubascos y granizo que pueda superar los 2 cm de diámetro en el sur de Navarra, Aragón, Cataluña y Castellón. Precipitaciones que podrán surgir con menos fuerza en Valencia, Guadalajara, Cuenca, norte de Mallorca, de Tenerife y de La Palma. La nieve finalmente apareció el lunes en las cumbres de la Cordillera Cantábrica y Pirineos, y hoy podría volver hacerlo a partir de 1.600 metros de altitud. En el resto del país, no tendremos chubascos. Es más predominarán los cielos despejados.

Amaneceres más fríos

El martes ha comenzado con temperaturas más bajas que las de ayer a primera hora de la mañana, con termómetros que las 8h de la mañana no pasaban de los 3º a 5º en capitales como Burgos, León y Teruel. Mañana tendremos que volver a llevar una buena manga larga, incluso en el norte abrigo, para ir a trabajar o llevar a los niños al colegio porque las temperaturas mínimas aún bajarán más. En cambio, las máximas mañana serán más cálidas que las previstas para hoy.

Treguas pasajeras

Miércoles y viernes serán los días más tranquilos de esta semana, con apenas tormentas. Mañana solo se podrían darse algunos chubascos débiles en zonas de montaña de la mitad norte, y en el resto del país no se esperan. Sin embargo, nos queda un jueves con más chaparrones a la vista, y sobre todo, un sábado y domingo de chubasquero y paraguas. Gracias a la llegada de una nueva borrasca cargada de más tormentas.

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