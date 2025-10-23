Última hora de la borrasca Benjamín en directo: El litoral norte continua con alerta naranja y amarilla

La Borrasca benjamín se acerca y los expertos vaticinan que este jueves afectará a un total de 34 provincias. Se verán intensas lluvias acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado, rachas de viento de hasta 90 Km/h y gran oleaje en algunas zonas. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitía aviso rojo con riesgo extremo en Cantabria y en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa (País Vasco), rebajándolo posteriormente a aviso naranja por la mejora de la situación.

Además, continúan avisos de nivel naranja en A Coruña, Lugo, Tarragona Girona y Principado de Asturias por olaje y fuertes rachas de viento, con máximas de 90 Km/h en Tarragona.

El resto de la península

En el resto de España, se darán avisos por oleaje en Castellón, Valencia, Barcelona, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca. Sumándose a los avisos por lluvias en A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, con precipitaciones que dejarán hasta 60 litros por metro cuadrado (l/m2).