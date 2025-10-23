Temporal
Última hora de la borrasca Benjamín en directo: El litoral norte continua con alerta naranja y amarilla
La borrasca Benjamín llega a la Península con fuertes rachas de viento, oleaje y precipitaciones, provocando que se activen los avisos meteorológicos en gran parte de España. Sigue la última hora de lo que ocurre con el temporal.
La Borrasca benjamín se acerca y los expertos vaticinan que este jueves afectará a un total de 34 provincias. Se verán intensas lluvias acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado, rachas de viento de hasta 90 Km/h y gran oleaje en algunas zonas. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitía aviso rojo con riesgo extremo en Cantabria y en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa (País Vasco), rebajándolo posteriormente a aviso naranja por la mejora de la situación.
Además, continúan avisos de nivel naranja en A Coruña, Lugo, Tarragona Girona y Principado de Asturias por olaje y fuertes rachas de viento, con máximas de 90 Km/h en Tarragona.
El resto de la península
En el resto de España, se darán avisos por oleaje en Castellón, Valencia, Barcelona, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca. Sumándose a los avisos por lluvias en A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, con precipitaciones que dejarán hasta 60 litros por metro cuadrado (l/m2).
El fin de semana traerá más lluvias después de un pequeño descanso el viernes
El viernes será un pequeño respiro de fuertes precipitaciones y vientos huracanados, pero lamentablemente el fin de semana viene cargado de nuevos frentes y otra posible borrasca en el Mediterráneo. Se esperan lluvias en muchas zonas del país con viento más flojos y un menor oleaje, pero será una situación que nos obligará a salir de casa con paraguas y mucha precaución.
La Aemet dejaba los siguientes datos para el sábado y el domingo.
En general serán días con bastantes chubascos y alguna acumulación en diversas zonas del país, con algunas temperaturas más bajas por el litoral norte.
El viernes continuará la borrasca con el paso de frentes atlánticos
Para este viernes se prevén muy pocas alertas meteorológicas, pero continuará el paso de frentes atlánticos que dejarán precipitaciones por el norte y centro peninsular. También se notarán algunas rachas de viento, pero menores al día anterior y que amainaran antes. Previsión que va acompañada con una subida de las temperaturas por todo el país, principalmente en el sur en ciudades como Huelva o Córdoba que podrían llegar a máximas de 32 a 34 grados.
Así lo comunicaba la AEMET por la red social X, dejando un audiovisual de lo que podría ocurrir.
Sabadell, Granollers y Mataró siguen los pasos de San Sebastián y cierran sus parques por el viento
Las localidades catalanas de Sabadell, Granollers y Mataró clausuran sus parques por riesgo de accidente. El temporal les sigue de cerca con fuertes vientos y posibles caídas de arboles o mobiliario. Por ello, los responsables de algunos de estos municipios comunicaban también el cierre de los patios escolares, cementerios y otras zonas al aire libre.
Esto siguiendo la decisión tomada por el ayuntamiento de San Sebastián y las precauciones de protección civil al aire libre, tales como evitar zonas arboladas, jardines y parques.
El temporal provoca el caos en San Sebastián, diversas incidencias y espacios públicos cerrados
En San Sebastián la borrasca no da tregua, Benjamín provoca numerosas incidencias por toda la ciudad y la clausura de parques y cementerios por riesgo de accidente.
Caídas de ramas, movimiento urbano, desplazado y diversos daños en motocicletas y bicis estacionadas, han sido las circunstancias que dejaba el temporal a su paso. Por suerte nada grave y ningún herido, según comentaba el Ayuntamiento donostiarra: "no se ha registrado nada reseñable".
El consistorio también anunciaba el cierre de los cementerios y los parques de Aiete, Miramar, Cristina Enea y Urgull.
El temporal desviados dos vuelos con destino en Bilbao
Dos vuelos procedentes de Barcelona han sido cancelados en mitad del trayecto antes de llegar a su destino, el aeropuerto de Bilbao, por las huracanadas rachas de viento.
Aena informaba a Europa Press, que los desvíos se registraron a las 7.30 de este jueves, cuando la situación metrológica provocó un aterrizaje en el aeropuerto de la Paloma. Dejando a decenas de personas sin un destino fijo ante la borrasca.
Fuertes rachas de viento en el norte de la península y Baleares, dejando Máximas de 167Km/h y olas de ocho metros
Varias zonas del norte peninsular registran vientos huracanados de gran magnitud, llegando a rachas de hasta 167 Kilómetros hora (Km/h). Lo anunciaba la AEMET por sus redes sociales, asegurando que el viento continuará soplando con intensidad por el litoral norte de la península y en Baleares.
Comunicaba datos de este jueves hasta las ocho de la mañana, Matxitxako (Vizcaya) ha registrado rachas de 167 km/h; Valdezcaray (La Rioja), de 136 km/h; la estación de esquí de La Pinilla (Segovia), de 132 km/h; Estaca de Bares (A Coruña), de 127 km/h; Santander (Cantabria), de 111 km/h; y Torla-Ordesa, en El Cebollar (Huesca), de 109 km/h.
La borrasca Benjamín continua dejando fuertes olas de hasta 8 metros en la zona norte, continuando así con la alerta por el temporal y todas las medidas mencionadas.
Medidas se seguridad para protegerse del temporal
Protección Civil comunicaba por la red social X una lista de recomendaciones de prevención ante la borrasca Benjamín y las rachas de viento que deja en gran parte de la península. Aconseja resguardarse en casa, cerrar puertas y ventanas, bajar las persianas y retirar objetos de los balcones que puedan ocasionar accidentes.
En el post también recomiendan asegurar elementos exteriores fijos como antenas y aparatos de aire acondicionado, además de salir a la calle con extremo cuidado fijándose en los vehículos que haya en la vía publica, ya que pueden ser movidos por el viento.
Se registran 24 incidencias por rachas de viento en Cantabria, que ya están siendo gestionadas por el 112
El Gobierno de Cantabria reporta 24 incidencias y 52 llamadas en las primeras horas del temporal, todas por el fuerte viento que azota la zona. Los incidentes ocurrirán en el litoral, siendo daños menores como caídas de amas, desplazamiento de mobiliario o fallos en la señal. Todas ya están siendo solventados por el Centro de Intención a emergencias 112.
