Las cálidas temperaturas tienen los días contados y el carrusel de frentes continúa: César Gonzalo detalla la previsión

¿Cuándo hacemos el cambio del armario? Es una de las preguntas más recurrentes. Hoy hemos tratado de responder la pregunta, y siendo realistas, hemos acudido al manido 'por fases'. Porque en la mitad norte, las temperaturas van a bajar de cara al jueves. En cambio, el ambiente más frío asomará, durante el sábado y domingo en el centro del país y el Mediterráneo. Y donde aún se puede retrasar echar mano de la ropa de invierno, es en Andalucía y Murcia donde de momento apenas bajarán las temperaturas.

Carrusel de frentes

Mientras tanto seguimos inmersos dentro del camino que recorren los frentes atlánticos, que de momento llegan desgastados. En la previsión de este martes tenemos dos en juego. Uno ha llegado de madrugada dejando lluvias en el centro que, tenderán a ir desapareciendo durante la mañana. Mientras tanto por el oeste se acerca el siguiente, durante la tarde podrá dejar lluvias fuertes en el oeste de Galicia. Vendrán acompañadas de viento y oleaje, que se irán extendiendo al resto del Cantábrico, donde se prevén posibles tormentas. Más débiles serán las precipitaciones que puedan darse en el oeste de Castilla y León, Extremadura y el oeste de Andalucía. No se puede descartar que de nuevo en la Comunidad de Madrid y en la meseta sur caigan algunas gotas. En Canarias se mantendrán los cielos nubosos y algunas lloviznas en las islas de mayor relieve.

Ligera subida

Lejos de bajar, en esta jornada las máximas se recuperan con una ligera subida en la mitad norte. Con máximas que rozarán los 25ºC en Bilbao y Zaragoza, los 24º en Oviedo, 23º en Logroño y Pamplona. Quedarán por encima de los 20 ºC en Castilla y León, la Comunidad de Madrid, y la Castilla-La Mancha. Las más altas se alcanzarán en el sur con unos 31º en Málaga y Murcia.

Más en camino

Desde el Atlántico seguirán llegando más sistemas frontales. Mañana miércoles seguirán dejando lluvias débiles en el oeste del país. Con viento y oleaje que se intensifican en Galicia y costas del Cantábrico. En el resto las nubes serán abundantes pero las precipitaciones muy escasas. Será el jueves cuando una activa borrasca pueda dejar lluvias puntualmente fuertes en el norte, y débiles llegando al centro. Borrasca que trae una importante novedad, provocará una palpable bajada de las temperaturas en la mitad norte. Descenso que durante el fin de semana se extenderá por el interior. Parece que las cálidas temperaturas de los últimas jornadas tienen los días contados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.