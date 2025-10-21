Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La previsión

Roberto Brasero: "Un potente frente viene de camino con lluvias y sobre todo fuerte viento"

Llegará mañana por la tarde y solo durará 24 horas. El jueves se marchará pronto pero nos dejará un frío otoñal que hasta ahora no estamos teniendo.

Roberto Brasero

Antena 3 Noticias

Roberto Brasero
Publicado:

El tiempo de este miércoles se presenta con un aspecto muy similar al día de hoy, pero por la tarde entrará por el noroeste un frente mucho más activo que los que hemos tenido hasta ahora y que nos va a dejar un temporal de viento y olas en el norte de la península desde la noche del miércoles hasta la tarde del jueves.

De momento, mañana el viento y las lluvias las volveremos a tener en Galicia, donde pueden ser algo más abundantes, sobre todo por la tarde, y podrá llover también en Asturias, interior de Cantabria y los Pirineos al final del día, y algunos chubascos más débiles y esporádicos en zonas altas de Castilla y León, puntos de Castilla-La Mancha y Madrid. Como hoy. Cuanto más al sur y al este de España, los cielos estarán más despejados, así como en el sur de Canarias, ya que en el norte de las islas volveremos a tener nubes con posibilidad de algunas gotas.

Las temperaturas van a ser más altas a primera de hoy, con mínimas tan elevadas como los 12º de Soria, 17º en Zaragoza o por encima de los 20º en Ceuta y Melilla, Canarias y también en Cádiz, Málaga, Alicante o Valencia, es decir, una noche tropical. Luego, por la tarde, llegaremos a 32º en Murcia, 31º en Alicante, 30º en Badajoz, pero también 24º en Vitoria y en Huesca, y 22º en Burgos y León. Y aquí estará la diferencia: para el jueves esperamos un brusco descenso de las temperaturas en la mitad norte peninsular y, además, llegarán más lluvias y vientos fuertes durante la primera mitad del día.

El jueves, temporal de viento

Ese frente que llega mañana por la tarde al noroeste peninsular seguirá avanzando durante la madrugada y primeras horas del jueves, desde el norte hasta la zona centro peninsular. Ahora lo que se ve es que va muy rápido y, ya por la tarde, habrá pasado, pero en esas horas, sobre todo del jueves por la mañana, vamos a tener un tiempo muy adverso en el norte de España. Será un breve pero intenso temporal con precipitaciones durante la primera mitad del día en la mitad norte peninsular, así como en el entorno de la meseta Sur; y luego, por la tarde, ya solo de forma ocasional en puntos de los extremos norte y oeste peninsulares. Las lluvias serán más abundantes, con tormentas ocasionales, en el extremo noroeste y Cantábrico, con probabilidad de ser persistentes y localmente fuertes en Galicia.

Pero ojo con el viento: se esperan rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y tercio este, así como en Baleares. Tenemos avisos de nivel amarillo por viento en la mayor parte de la península, salvo el suroeste, y también en Baleares avisos costeros de nivel amarillo. Y en el caso de Galicia y el Cantábrico, los avisos previstos para este jueves en las costas son de nivel naranja por vientos fuertes y olas de 5 a 7 metros.

El frío viene de camino

Y ese frente no viene solo: nos trae una masa de aire frío que irá penetrando en la península, haciendo bajar las temperaturas a su paso. Las máximas descenderán en la mayor parte de la mitad norte peninsular, de forma localmente notable en el Cantábrico, con hasta 8º menos que el día anterior, y las mínimas se registrarán al final de la jornada, cuando se haya instalado ya ese aire frío en el norte y centro peninsular.

Al sur todavía no llega. Es más: ¡el jueves todavía subirán más las temperaturas en Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana! El jueves todavía seguirá pareciendo verano en el sur y puntos del litoral mediterráneo, mientras que por el resto pasará fugazmente un temporal de viento que nos dejará, a partir de ese día, un ambiente más frío.

