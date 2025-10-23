Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Más de 50 vecinos evacuados por un incendio en el monte Areo, Gijón

La situación ha obligado a la alcaldía de Gijón a activar el Nivel 2 del Plan Municipal de Emergencias

Adrián Ballesteros
Publicado:

Continua la tragedia en Gijón por el incendio que se iniciaba este miércoles, el cual volvía a reactivar el fuego pasadas las 22.30 obligando a la Alcaldía de Gijón a activar el Nivel 2 del Plan Municipal de Emergencias del Ayuntamiento. Convocando al Cecopal en el centro de control de la Policía de la localidad y movilizando al personal municipal requerido para afrontar las llamas.

La Alcaldía también trasladaba la activación del Plan a los servicios municipales, autonómicos (Principado de Asturias) y finalmente a la población y los diversos medios. Avisando la situación mediante un comunicado por la red social X.

Así lo comentaba en un post la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón Entrialgo, recalcando que se esta procediendo ya con todos los pasos del plan de emergencia.

50 vecinos desalojados

Además, debido a la magnitud del suceso se ha evacuado a más de medio centenar de vecinos de la localidad. En estos momentos, la Policía Local participan en el desalojo de las personas con viviendas en la zona del camín de la Melendrera y dirigiéndolas hacia el colegio de Montiana para prever su integrar física.

A la vez los efectivos de Bomberos continúan actuando contra el fuego, plantando cara a las llamas que destrozan otra zona más de España. Por suerte, el incendio parece que remite correctamente y solo queda esperar que en unas horas todo termine.

