Roberto Brasero: "Noches tropicales en pleno mes de octubre antes del frente que entra el jueves"

Mañana martes terminará de pasar, raudo y veloz, el frente que esta tarde llega al noroeste peninsular. Aun así, las lluvias van a persistir durante todo el día en Galicia, sobre todo en el norte y el oeste de la comunidad, acompañadas de fuertes rachas de viento. En el resto del oeste peninsular y regiones del Cantábrico, tendremos abundante nubosidad con algunas lluvias, ya más esporádicas, y cielos más despejados en el sureste de la península, Baleares y sur de Canarias.

Tendremos nieblas en zonas de montaña y temperaturas más altas que las de hoy en la mayor parte de España: bajarán las máximas ligeramente respecto a las de ayer en el sur de Castilla-La Mancha y el norte de Andalucía, y en el resto o no cambian o sumamos grados.

Verano en el Mediterráneo

El ascenso térmico continuará el miércoles desde primera hora, con un amanecer menos frío que el de estos días, y eso que ahora tampoco hace mucho frío, pero el del miércoles puede ser especialmente templado en general. Y cálido en el caso de Canarias, el Mediterráneo andaluz y las costas de Murcia o de la Comunidad Valenciana, donde no bajan las temperaturas de los 20º en toda la noche: noches tropicales en pleno mes de octubre. Y máximas que rozarán los 30º mañana en Valencia o Alicante, y pasado los superaremos con 32º en unas zonas donde la lluvia fue protagonista la semana pasada y esta tendrán un ambiente de verano.

Hoy lo han tenido en Málaga con 32º en Rincón de la Victoria y 30º en la capital, y el miércoles y jueves lo podrían tener en Murcia, donde se espera una máxima de 35º a la sombra. El jueves, sin embargo, ya cambiará el tiempo por el norte de España.

Otro frente para el jueves

A día de hoy se contempla la llegada de un nuevo frente este próximo jueves, impulsado por una borrasca más activa, que entraría también por el noroeste peninsular, pero avanzaría con lluvias hasta la zona centro y, sobre todo, arrastraría tras de sí una masa de aire más frío que haría bajar las temperaturas el jueves en la mitad norte de la península y el viernes en la zona centro.

Y ese descenso térmico acabaría alcanzando al resto de España durante el fin de semana, aunque ahora mismo hay incertidumbre sobre las zonas donde podríamos tener lluvias el sábado o el domingo. Lo más claro que ofrecen los pronósticos es ese descenso térmico para la jornada dominical, que será el día en el que estrenemos el horario de invierno y que coincidirá, lo más seguro, con un ambiente más frío. No sé si llamarlo invernal, pero desde luego mucho más otoñal que este otoño de temperaturas suaves o incluso cálidas que vamos a tener al menos dos o tres días más.

