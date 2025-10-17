Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mercedes Martín: "Un frente traerá lluvias, viento y un descenso de las temperaturas este domingo en el noroeste"

Las precipitaciones serán abundantes y localmente fuertes en Galicia y se extenderán con el paso de las horas hacia Asturias, Castilla y León, el norte de la Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y el Pirineo de Huesca.

Mercedes Martín
Actualizado:
Publicado:

El sábado predominará el ambiente estable y soleado en la mayor parte del país. Las temperaturas se mantendrán altas para la época, con valores que alcanzarán los 30 °Cen Ourense y hasta 31 °C en Córdoba. En el centro y suroeste se superarán con facilidad los 27–29 °C, mientras que en el norte las máximas quedarán entre 22 y 25 °C.

Sábado: tiempo estable y temperaturas altas

Solo se esperan este sábado algunas nubes en el litoral mediterráneo, el Estrecho y Melilla, con posibilidad de lluvias débiles. Por la tarde crecerán nubes de evolución en zonas de sierra del interior, que podrían dejar chubascos aislados, sobre todo en el sureste.

En Baleares se prevén intervalos nubosos con alguna lluvia débil en Mallorca o Menorca, y en Canarias, el alisio arrastrará nubes con lluvias intermitentes en las islas de mayor relieve. Lanzarote y Fuerteventura mantendrán cielos más despejados.

Durante la próxima madrugada, las mínimas bajarán ligeramente en el interior. Amanecerá con ambiente fresco en la meseta norte, con valores de 7 a 9 °C, y más templado en el sur y litoral mediterráneo, donde se moverán entre 15 y 18 °C. En Canarias, mínimas cercanas a 22 °C.

Domingo: cambio de tiempo en el noroeste

El domingo llegará un frente atlántico que dejará lluvias generalizadas en Galicia desde primeras horas del día. Las precipitaciones podrán ser abundantes y localmente fuertes, acompañadas de tormenta, y se extenderán con el paso de las horas hacia Asturias, Castilla y León, Navarra, La Rioja y el Pirineo de Huesca.

En el resto del país aumentará la nubosidad, sobre todo en la mitad norte, aunque con lluvias más débiles o dispersas. En Baleares seguirá el tiempo estable, y en Canarias podrían registrarse lluvias en las islas más montañosas.

Las temperaturas descenderán de forma notable en el noroeste, con bajadas de hasta 7 °C en Galicia y el Cantábrico, mientras que en el este y sureste se mantendrán altas o incluso subirán ligeramente.

El viento soplará con fuerza del sur en la vertiente cantábrica, el alto Ebro y Baleares, con rachas muy fuertes en Galicia, la cornisa cantábrica y zonas del Pirineo. Tras el paso del frente, rolará a oeste.

