La Audiencia de Valencia ordena que Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA, declare como testigo

La Audiencia de Valencia ordena a la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA que acabó con la vida de más de 200 personas en Valencia llame a declarar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024. Así, estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por una acusación particular y revoca la decisión adoptada por la instructora de Catarroja al desestimar un recurso de reforma.

Para adoptar la decisión, la Sala ha tenido en cuenta la carta que hizo pública a principios de septiembrey en la que aseguró que estar en la venta comiendo aquel día fue "una maldita coincidencia".

Vilaplana afirmaba que durante la comida con Carlos Mazón no preguntó, ni participó, ni conoció en ningún momento el contenido de las llamadas que recibió el presidente, quien tampoco le trasladó "ninguna inquietud al respecto", y asegura que salió del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.