Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

DANA

La Audiencia de Valencia ordena que Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA, declare como testigo

La Audiencia de Valencia adopta la decisión tras conocer el contenido de la carta que hizo pública en septiembre.

Maribel Vilaplana, la periodista que comi&oacute; con Maz&oacute;n durante la DANA

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón durante la DANAEuropa Press

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

La Audiencia de Valencia ordena a la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA que acabó con la vida de más de 200 personas en Valencia llame a declarar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024. Así, estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por una acusación particular y revoca la decisión adoptada por la instructora de Catarroja al desestimar un recurso de reforma.

Para adoptar la decisión, la Sala ha tenido en cuenta la carta que hizo pública a principios de septiembrey en la que aseguró que estar en la venta comiendo aquel día fue "una maldita coincidencia".

Vilaplana afirmaba que durante la comida con Carlos Mazón no preguntó, ni participó, ni conoció en ningún momento el contenido de las llamadas que recibió el presidente, quien tampoco le trasladó "ninguna inquietud al respecto", y asegura que salió del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Sánchez declara Lugar de Memoria Democrática la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid y Ayuso lo recurre

Ayuso ve "una losa" la ley estatal universitaria, que "hunde en burocracia" y "ha perjudicado" a la financiación

Publicidad

España

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón durante la DANA

La Audiencia de Valencia ordena que Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA, declare como testigo

Pedro Sánchez en Bruselas

España se suma al programa de la OTAN de comprar armamento a EEUU para Ucrania

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre Puigdemont: "El prófugo teme sufrir un descalabro electoral y da orden de alejarse de Sánchez"

PAGE
Page

Page pide al PSOE querellarse contra Leire Díez y "todos los que han abusado del partido"

Alicia García
PGE

El Senado abre un pulso por los Presupuestos de 2026: el PP activa un conflicto de atribuciones para forzar a Hacienda

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras
Junts

Junts advierte a Pedro Sánchez: "Quizá hay que empezar a hablar de la hora del cambio"

La portavoz de Junts en el Congreso reclama un "cambio" si el Gobierno no reacciona, mientras el Ejecutivo resta importancia a sus palabras y asegura que el diálogo sigue abierto.

Leire Díez en el Senado
Leire Díez

El Gobierno niega estar detrás de las actuaciones de la presunta fontanera de Ferraz, Leire Díez: "Verdad sólo hay una"

Los populares reprochan las maniobras de la exmilitante socialista, y no le dan credibilidad al ejecutivo cuando descarta haber ordenado "limpiarlo todo" a raíz del caso Begoña Gómez.

Ayuso ve "una losa" la ley estatal universitaria, que "hunde en burocracia" y "ha perjudicado" a la financiación

Sánchez declara Lugar de Memoria Democrática la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid y Ayuso lo recurre

Sobres con dinero en efectivo para Ábalos

El PP pide al Supremo que el PSOE justifique el dinero en efectivo que había en Ferraz y los pagos en sobres

Feijóo y Sánchez en el Congreso

Pedro Sánchez responde con un "no" rotundo cuando Feijóo le pregunta si el PSOE se ha financiado ilegalmente

Publicidad