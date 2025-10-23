Clasificación fase liga Champions League 2025 - 2026: El Real Madrid, único español entre los ocho primeros

La fase liga de la Champions League ha completado ya tres de las ocho jornadas que determinarán a los ocho equipos que acceden de forma directa a los octavos de final y los 16 clubes que deberán jugar el playoff para estar en la ronda de 1/8 de final. Solo un equipo español, el Real Madrid, se encuentra en esas primeras ocho posiciones de privilegio que dan acceso directo a las eliminatorias con los 16 mejores equipos de Europa. En concreto, los de Xabi Alonso son quintos con nueve puntos, los mismos que PSG, Bayern, Inter de Milán y Arsenal. Estos clubes son, junto al Madrid, los únicos que han hecho pleno en las tres primeras jornadas y ganado los tres partidos.

El Real Madrid, por la diferencia de goles, es quinto de una clasificación que lidera el PSG, actual campeón de Europa y con una diferencia de goles de +10. El Bayern de Múnich es segundo con 9 puntos y la misma diferencia de goles que el equipo parisino. En tercer lugar está el Inter de Milán, subcampeón de Europa, que suma también nueve puntos pero que tiene una diferencia de goles de +9, le sigue el Arsenal en la cuarta posición con los mismos puntos y una diferencia de goles de +8.

El Madrid de Xabi Alonso es quinto con nueve puntos y una diferencia de goles de +7 tras sus victorias antes Olympique de Marsella (2-1), Kairat Almaty (0-5) y Juventus de Turín (1-0). El Real Madrid jugará su próximo partido ante el Liverpool en Anfield, el próximo martes 4 de noviembre. A los blancos les quedan los siguientes partidos: Liverpool (fuera), Olympiacos (fuera), Manchester City (casa), AS Mónaco (casa) y Benfica (fuera).

El Barcelona es noveno con seis puntos, los mismos que el Newcastle que es octavo. Los ingleses tiene una diferencia de goles de +6 por el +5 de los culés. El Barça ganó al conjunto ingles en la primera jornada (1-2) en St. James Park, cedió ante el PSG (1-2) en Montjuic y goleó en casa al Olympiacos (6-1).

El siguiente partido de los de Hansi Flick será ante el Brujas en el Estadio Jan Breydel, en Brujas. A los azulgrana les restan estos cinco partidos: Brujas (fuera), Chelsea (fuera), Eintracht Frankfurt (casa), Slavia Praga (fuera) y FC Copenhague (casa).

El Atlético de Madrid solo ha logrado una victoria ante el Eintracht Frankfurt (5-1) y ha caído derrotado en sus visitas al Liverpool (2-3) y Arsenal (4-0). Con estos resultados, los de Simeone ocupan el puesto 19 con tan solo tres puntos, por lo que deberían jugar el playoff para estar en la ronda de 1/8 de final. Al conjunto rojiblanco el resta el siguiente calendario: Union Saint-Gilloise (casa), Inter de Milán (casa), PSV Eindhoven (fuera), Galatasaray SK (fuera) y Bodo Glimt (casa).

Por su parte, el Athletic de Bilbao sumó sus primeros tres puntos tras ganar al Qarabag FK en San Mamés (3-1), una victoria que permite a los de Ernesto Valverde escalar hasta el puesto 21, es decir, jugarían el playoff para meterse en los octavos de final. Al conjunto vasco le restan los siguientes partidos: Newcastle United (fuera), Slavia Praga (fuera), PSG (casa), Atalanta (fuera) y Sporting Portugal (casa).

Por último, el Villarreal ocupa el puesto 31 tras haber sumado un solo punto tras las tres primeras jornadas de la fase liga de la Champions League. El subamrino amarillo, a día de hoy, estaría eliminado al estar fuera de los 24 primeros puestos de la clasificación.

A equipo castellonense le esperan estos cinco partidos en lo que resta de fase liga de la Champions League: Pafos FC (fuera), Borussia Dortmund (fuera), FC Copenhague (casa), Ajax (casa) y Bayer Leverkusen (fuera).

Clasificación fase liga Champions League 2025 -26

1. PSG (9 puntos)

2. Bayern (9 puntos)

3. Inter de Milán (9 puntos)

4. Arsenal (9 puntos)

5. Real Madrid (9 puntos)

6. Borussia Dortmund (7 puntos)

7. Manchester City (7 puntos)

8. Newcastle FC (6 puntos)

9. FC Barcelona (6 puntos)

10. Liverpool (6 puntos)

11. Chelsea (6 puntos)

12. Sporting de Portugal (6 puntos)

13. Qarabag (6 puntos)

14. Galatasaray (6 puntos)

15. Tottenham (5 puntos)

16. PSV (4 puntos)

17. Atalanta (4 puntos)

18. Ol. Marsella (3 puntos)

19. Atlético de Madrid (3 puntos)

20. Brujas (3 puntos)

21. Athletic de Bilbao (3 puntos)

22. Eintracht Frankfurt (3 puntos)

23. Nápoles (3 puntos)

24. Union Saint-Gilloise (3 puntos)

25. Juventus de Turín (2 puntos)

26. Bodo Glimt (2 puntos)

27. AS Mónaco (2 puntos)

28. Slavia Praga (2 puntos)

29. Pafos FC (2 puntos)

30. Bayer Leverkusen (2 puntos)

31. Villarreal CF (1 punto)

32. FC Copenhague (1 punto)

33. Oympiacos (1 punto)

34. Kairat Almaty (1 punto)

35. Benfica (0 puntos)

36. Ajax Amsterdam (0 puntos)

Fechas Champions League 2025 - 26

Fase Liga Champions League : del 16 de septiembre de 2025 al 28 de enero de 2026.

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025.

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025.

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025.

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025.

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025.

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025.

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026.

Jornada 8: 28 de enero de 2026.

Sorteo playoffs : 30 de enero 2026.

Playoffs : 17/18 (ida) y 24/25 (vuelta) de febrero de 2026.

Sorteo de octavos, cuartos y semifinales : 27 de febrero de 2026.

Octavos de final : 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.

Cuartos de final : 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales : 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026.