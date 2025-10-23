Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Borrascas atlánticas

La previsión de César Gonzalo: "Tras los efectos de la ciclogénesis Benjamín, ya vemos la llegada de la próxima borrasca"

La mañana ha comenzado con aviso de nivel rojo por intenso oleaje en las costas del Cantábrico, avisos que pasarán a naranja a partir del mediodía. Además el intenso viento de la madrugada irá aflojando durante la tarde, porque la borrasca Benjamín se irá alejando con el paso de las horas. Todo esto en un día en el que el ambiente de verano se intensificará en el sur y en cambio en el norte bajarán las temperaturas.

La previsión de César Gonzalo

Tras los efectos de la ciclogénesis Benjamín, ya vemos la llegada de la próxima borrasca. | Antena 3

Publicidad

César Gonzalo
Publicado:

Las ciclogénesis explosivas, como la borrasca Benjamín, pasan muy rápido. Por eso durante la tarde vamos a ver como los cielos quedan despejados y como el viento pierde fuerza. Aunque, esta relativa calma verpertina no durará mucho, porque ya se acerca desde el atlántico la siguiente borrasca.

Pasó lo peor

‘Benjamín’ no ha defraudado, por lo menos en cuanto al viento. Que ha llegado alcanzar los 150 km/h en el cabo Matxitxako y los 100 km/h en Santander, son algunos de los ejemplos que nos deja esta borrasca. Aún a esta hora los avisos por fuertes rachas de viento se mantienen en el Cantábrico, este de Castilla y León, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Por rachas que podrán superar desde los 70 km/h a los 90 km/h. Avisos que, a primera de la noche, quedarán desactivados. En este jueves el oleaje aún será intenso en nuestras costas, con nivel naranja activo en el Cantábrico por olas de más de 7m, y en el caso de Girona por poder alcanzar los 4m. El mal estado del mar continuará en Galicia, y Baleares. En cuanto a las lluvias, ya se han marchado del centro. Y tan solo se esperan en el entorno de los Pirineos, donde la nieve podría aparecer a partir de 1.700m. Y de forma muy débil, aún podrán darse algún chubasco residual en zonas de montaña de la mitad norte y del centro. En el resto del país no se esperan precipitaciones, predominando los grandes claros en el Mediterráneo y el sur de Canarias.

Contraste térmico

Al paso de la borrasca las temperaturas máximas se desploman en el norte. Con valores que no pasarán de los 15 ºC León y Lugo; Se quedarán con unos 18º en el resto de Castilla y León, Oviedo y Huesca; Menudo contraste con las temperaturas del sur, que se vuelven a incrementar. Para dejar máximas veraniegas de 33º en Murcia; y de 31º en Alicante, Málaga y Sevilla.

Más borrascas a la vista

Si miramos en el Atlántico, vemos que ya asoma la siguiente borrasca. Primero nos afectarán sus largos frentes. Mañana dejando algunas lluvias débiles en Extremadura, sur de Castilla y León, asimismo en Castilla-La Mancha. Durante el sábado serán más abundantes en la meseta norte, Aragón y Cataluña. Incluso podrían rozar la Comunidad de Madrid. La propia borrasca llegará el domingo, para extender las lluvias, a prácticamente todo el interior, para dejar un último día de la semana lluvioso en el centro. Domingo plenamente otoñal de paraguas y además de temperaturas que volverán a bajar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

La previsión de César Gonzalo

La previsión de César Gonzalo: "Tras los efectos de la ciclogénesis Benjamín, ya vemos la llegada de la próxima borrasca"

Roberto Brasero: "La ciclogénesis Benjamín llega con un temporal para el norte"

Roberto Brasero: "La ciclogénesis Benjamín llega con un temporal para el norte"

César Gonzalo

César Gonzalo avisa que se acerca una ciclogénesis explosiva: fuertes vientos, lluvias y oleaje en el norte

Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero: "Un potente frente viene de camino con lluvias y sobre todo fuerte viento"

César Gonzalo
Inestabilidad atlántica

Las cálidas temperaturas tienen los días contados y el carrusel de frentes continúa: César Gonzalo detalla la previsión

Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero: "Noches tropicales en pleno mes de octubre antes del frente que entra el jueves"

En el este de España llegarán a 35º y vivirán noches tropicales esta semana. Por el oeste entrarán frentes que dejarán lluvias sobre todo en Galicia y algo menos en el resto.

El chorro polar nos trae una semana marcada por el paso de frentes
Frentes atlánticos

El chorro polar nos trae una semana marcada por el paso de frentes

Estrenamos nueva semana con el paso de un primer frente frío que aún dejará algunas lluvias, tendiendo a remitir, en Cataluña, sur de Castilla-La Mancha, norte de la Comunidad de Madrid y Aragón. Continuarán en el oeste de Galicia, reforzándose durante la noche y extendiéndose a León y Asturias. En el resto preordinarán los grandes claros en un día con temperaturas a la baja en el interior y en ascenso en el Mediterráneo.

La previsión de Mercedes Martín

Mercedes Martín: "Un frente traerá lluvias, viento y un descenso de las temperaturas este domingo en el noroeste"

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa: "Sábado primaveral y un frente para el domingo"

Foto de archivo de lluvias recientes en Barcelona

Un chorro polar llega a España con un cambio radical: estas serán las zonas más afectadas

Publicidad