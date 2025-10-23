Estados Unidos mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

Estados Unidos realiza otro "ataque cinético letal" contra ataque contra otra supuesta narcolancha en el océano Pacífico y mata a sus tres tripulantes. Se trata del segundo ataque en menos de 24 horas cerca de las costas colombianas después de otra acción similar en la que han muerto otras dos personas.

"Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra ha llevado a cabo otro ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada", ha declarado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegsethen, en la red social X.

En la operación han muerto los "tres narcoterroristas varones que se encontraban a bordo, que se llevó a cabo en aguas internacionales" y avisa de que los ataques continuarán "día tras día" tras afirmar que no "escaparán" de la justicia. "Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga", ha manifestado.

"Hoy, bajo las órdenes del presidente Trump, el Departamento de Guerra ha llevado a cabo otro ataque letal contra un buque operado por una organización terrorista designada (DTO). Una vez más, los terroristas ahora fallecidos se dedicaban al narcotráfico en el Pacífico oriental. Según nuestra inteligencia, el barco estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Tres narcoterroristas varones se encontraban a bordo del barco durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque. Estos ataques continuarán, día tras día. No se trata simplemente de traficantes de drogas, sino de narcoterroristas que traen muerte y destrucción a nuestras ciudades. Estas organizaciones de tráfico de drogas son la 'Al Qaeda' de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los mataremos, hasta que se extinga la amenaza para el pueblo estadounidense", escribe el secretario de Defensa, Pete Hegsethen.

"Es bastante inusual ver a alguien con una caña de pescar y cinco motores en la popa del barco; no se necesita eso para ir a pescar", defienden las autoridades estadounidenses. Trump alega que "es un problema de seguridad nacional": "Mataron a 300.000 personas el año pasado, con la entrada de drogas".

Además, Hegsethen asegura que no son "simples narcotraficantes" y los compara con miembros del grupo terrorista Al Qaeda: "No son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades".

Es el noveno ataque conocido de las fuerzas estadounidenses a supuestas "narcolanchas" y el segundo en el Pacífico, desde que el Pentágono iniciara una operación antidrogas en el Caribe sur, en su mayoría cerca de las costas de Venezuela, donde ha hundido al menos siete embarcaciones que, según asegura, estarían relacionadas con el narcotráfico.

Trump, sobre Petro: "Es un matón"

El jefe del a Casa Blanca ordenó cortar la ayuda económica a Colombia y calificó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como un "matón" y "mal tipo que produce mucha droga".

Además, amenazó con tomar medidas "muy severas contra él y su país". "Más le vale tener cuidado o tomaremos medidas muy severas contra él y su país", afirma el mandatario estadounidense. "Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda", ha añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.