Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

NARCOLANCHA

Estados Unidos mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

El nuevo ataque de EE.UU sería el segundo contra supuestas narcolanchas en el Pacífico en menos de 24 horas.

Ataque contra una embarcación en el Pacífico

Ataque mortal contra una narcolancha en el Pacífico | EFE @SecWar

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

Estados Unidos realiza otro "ataque cinético letal" contra ataque contra otra supuesta narcolancha en el océano Pacífico y mata a sus tres tripulantes. Se trata del segundo ataque en menos de 24 horas cerca de las costas colombianas después de otra acción similar en la que han muerto otras dos personas.

"Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra ha llevado a cabo otro ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada", ha declarado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegsethen, en la red social X.

En la operación han muerto los "tres narcoterroristas varones que se encontraban a bordo, que se llevó a cabo en aguas internacionales" y avisa de que los ataques continuarán "día tras día" tras afirmar que no "escaparán" de la justicia. "Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga", ha manifestado.

"Hoy, bajo las órdenes del presidente Trump, el Departamento de Guerra ha llevado a cabo otro ataque letal contra un buque operado por una organización terrorista designada (DTO). Una vez más, los terroristas ahora fallecidos se dedicaban al narcotráfico en el Pacífico oriental. Según nuestra inteligencia, el barco estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Tres narcoterroristas varones se encontraban a bordo del barco durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque. Estos ataques continuarán, día tras día. No se trata simplemente de traficantes de drogas, sino de narcoterroristas que traen muerte y destrucción a nuestras ciudades. Estas organizaciones de tráfico de drogas son la 'Al Qaeda' de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los mataremos, hasta que se extinga la amenaza para el pueblo estadounidense", escribe el secretario de Defensa, Pete Hegsethen.

"Es bastante inusual ver a alguien con una caña de pescar y cinco motores en la popa del barco; no se necesita eso para ir a pescar", defienden las autoridades estadounidenses. Trump alega que "es un problema de seguridad nacional": "Mataron a 300.000 personas el año pasado, con la entrada de drogas".

Además, Hegsethen asegura que no son "simples narcotraficantes" y los compara con miembros del grupo terrorista Al Qaeda: "No son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades".

Es el noveno ataque conocido de las fuerzas estadounidenses a supuestas "narcolanchas" y el segundo en el Pacífico, desde que el Pentágono iniciara una operación antidrogas en el Caribe sur, en su mayoría cerca de las costas de Venezuela, donde ha hundido al menos siete embarcaciones que, según asegura, estarían relacionadas con el narcotráfico.

Trump, sobre Petro: "Es un matón"

El jefe del a Casa Blanca ordenó cortar la ayuda económica a Colombia y calificó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como un "matón" y "mal tipo que produce mucha droga".

Además, amenazó con tomar medidas "muy severas contra él y su país". "Más le vale tener cuidado o tomaremos medidas muy severas contra él y su país", afirma el mandatario estadounidense. "Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda", ha añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

El museo del Louvre reabre sus puertas en medio de una macroperación policial para localizar a los ladrones de un robo valorado en 88 millones de euros

Museo del Louvre.

Publicidad

Mundo

Ataque contra una embarcación en el Pacífico

Estados Unidos mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

Mark Rutte y Donald Trump

Trump carga contra España por el gasto en Defensa y avisa a Rutte: "El problema se podría resolver muy fácilmente"

Cadáveres Gaza

Vídeo: Gaza entierra en una fosa común a más de medio centenar de cuerpos sin identificar entregados por Israel

Al menos ocho heridos tras un apuñalamiento múltiple en Southport, en el oeste de Reino Unido
Asesinato colegio

Un adolescente obsesionado con las armas bailó con el cuchillo con el que asesinó a su compañero del colegio

Police line
Asesinato

Hallan los cuerpos de siete hermanos menores asesinados por su padre

Rusia ataca una guardería llena de niños en Járkov: al menos un muerto y varios heridos
Guerra Rusia Ucrania

Rusia ataca una guardería llena de niños en Járkov: al menos un muerto y varios heridos

Volodímir Zelenski confirma desde su cuenta de X que hay seis muertos y 17 heridos tras los ataques de Rusia en Kiev y las autoridades denuncian otro ataque en la localidad de Járkov que ha provocado la evacuación de 50 niños de una guardería.

Jefe en el trabajo
Despido inmediato

Saluda con "buenos días" en el trabajo y acaba despedido por acoso racial

La justicia ha determinado que no hubo intención de "acosar racialmente" y obliga a la empresa a indemnizarle.

Vanessa Gurrola

Acusan a la modelo y exreina de la belleza Vanessa Gurrola de asesinar a tiros a un presunto narcotraficante

Joven triste

Denuncian la venta sin control en redes de un veneno que ha acabado con la vida de 133 jóvenes

Luces encendidas de un coche de policía

Un menor de 13 años mata a su compañero de clase, lo descuartiza y se come el cadáver: "Sabía a pollo empanado"

Publicidad