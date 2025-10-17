Un chorro polar llega a España con un cambio radical: estas serán las zonas más afectadas

España se prepara para un cambio radical en el tiempo con la llegada de un chorro polar que traerá borrascas atlánticas y un aumento de la inestabilidad a partir del fin de semana. Así lo ha confirmado la Aemet y Meteored.

Esta corriente de aire cogerá fuerza y permitirá una mayor circulación de las borrascas, que podrán afectar en especial al norte del país, donde se podrían acumular varios episodios de lluvias. Según indican es una corriente de aire muy fuerte y rápida que dirige la circulación de las borrascas en las latitudes medias del planeta.

Para este sábado marcará la estabilidad, según Aemet. Aunque a lo largo del día se espera la llegada de un frente por el noroeste que dejará lluvias débiles en Galicia, sin descartar que se extiendan a Asturias, la cordillera Cantábrica y algunos puntos del litoral catalán. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque los vientos del sur favorecerán un ascenso térmico en el Cantábrico. En ciudades como Bilbao, Badajoz, Ourense o Sevilla se rondarán los 30 grados.

Se intensificará a partir del domingo

A partir de entonces las altas presiones se retirarán de las islas británicas abriendo la puerta a la llegada de profundas borrascas desde el Atlántico. Coincidirá con que el chorro polar se intensifique el domingo y se sitúe "sobre la vertical peninsular". A partir de aquí, la mitad norte de España estará bajo la influencia directa de las borrascas, y el sur y Canarias, con un tiempo más estable y temperaturas más suaves.

El domingo, Galicia volverá a ser la zona más afectada con acumulados que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos del oeste durante la próxima semana. Las precipitaciones también se extenderán hacia el norte de Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja, donde podrían ser localmente intensas y tormentosas.

