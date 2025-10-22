Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Roberto Brasero: "La ciclogénesis Benjamín llega con un temporal para el norte"

Olas de hasta 8 metros en el Cantábrico, viento fuerte en otras muchas zonas de España y lluvias este jueves por la mañana. Llega la borrasca Benjamín y durará solo uno día: la rapidez de las ciclogénesis explosivas.

Roberto Brasero

Antena 3 Noticias

Roberto Brasero
Publicado:

Aquí tenemos la segunda borrasca de la temporada, de nombre Benjamín, y hay que decir que no tendrá nada que ver con la primera, de nombre Alice, y que fue una DANA que nos dejó aquellas lluvias fuertes en el Mediterráneo. Primero, porque Benjamín, sobre todo, trae viento y olas; segundo, porque la zona más afectada será el norte peninsular, aunque también se notará en regiones del este; y tercero, porque es una borrasca que se ha generado por ciclogénesis explosiva y su periodo de vida será muy breve. Benjamín durará un día: el viernes ya será historia.

Es una ciclogénesis explosiva

Las ciclogénesis explosivas son borrascas que se profundizan 24 hectopascales en 24 horas, es decir, nacen –génesis– de una manera mucho más súbita o rápida –o explosiva– que las borrascas habituales. Esa energía que acumulan en poco tiempo también la sueltan rápidamente, generando ese viento fuerte por el que se caracterizan las borrascas que se han formado de esta manera.

También afecta a su periodo de vida que, precisamente por eso, no suele ser muy amplio y, en poco más de 24 horas, suelen desaparecer. En el caso de Benjamín, se está formando ahora en el Golfo de Vizcaya y mañana por la tarde ya se irá alejando hacia el norte de Francia, país que precisamente es el que ha bautizado a esta borrasca, ya que a ellos les afectará más.

Temporal costero y viento fuerte

Aquí tendremos que prestar atención a ese temporal costero que mantiene en avisos de nivel rojo al Cantábrico oriental por olas que pueden alcanzar los 8 metros, y nivel naranja en el litoral del norte de Galicia, Asturias y la Costa Brava. Además, esperamos fuertes rachas de viento de componente oeste en la mayor parte de la mitad norte, zonas altas del centro y también en el este peninsular, así como en Baleares.

Y las lluvias, que van a ser abundantes en las primeras horas del jueves, pero luego irán claramente a menos, y sobre todo en Galicia, País Vasco y Navarra, aunque también puede llover en el resto de la mitad norte y zona centro. Ya por la tarde apenas quedarán precipitaciones porque este frente pasará muy rápido.

Las dos Españas en las temperaturas

Con el paso del frente tendremos un descenso brusco de las temperaturas en la mitad norte. De hecho, mañana las temperaturas mínimas, las más bajas de la jornada, se registrarán al final del día, cuando haya pasado el frente pero se quede el aire frío que viene detrás y que notarán, ya digo, sobre todo en la mayor parte de la mitad norte peninsular. Ahí refresca.

Y en la mitad sur, al revés: mañana todavía serán más altas que las de hoy. Estamos hablando de 16 º de máxima en Burgos y una mínima de 7 º por la noche, y, a la vez, de una máxima de 31 º en Alicante con una mínima de 20 º de madrugada. Otra noche tropical, por cierto, y ya van 106 este año en Alicante: es la primera vez desde que se registran datos en el observatorio alicantino que superan el centenar de noches tropicales en un año natural.

