Trump carga contra España por el gasto en Defensa y avisa a Rutte: "El problema se podría resolver muy fácilmente"

El presidente de EE.UU. asegura que el secretario general de la OTAN debería hablar con Pedro Sánchez por el tema del gasto militar y cree que España "no es jugador de equipo".

Mark Rutte y Donald Trump

Trump y Rutte | Europa Press

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Nueva advertencia del presidente de Estados Unidos contra España por el gasto en Defensa. La OTAN acordó a finales de junio aumentar el gasto militar hasta el 5 % del PIB, pero el presidente Pedro Sánchez se opuso. Desde entonces Donald Trump ha lanzado varios avisos al país para que cumpla lo pactado en la cumbre de La Haya.

"Creo que tendrás que hablar con España. España no es jugador de equipo. Así que, salvo España, todos están al cien por cien. Creo que el problema con España se podría resolver muy fácilmente", ha dicho Trump, que estaba acompañado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Despacho Oval.

Durante su intervención, ha asegurado que EE.UU es es un miembro "muy orgulloso" de la Alianza Atlántica y que tiene "una excelente relación" con los países miembros, pero que la mayoría se sumaron al compromiso del 5 %, "con la excepción de España".

En la cumbre celebrada en Países Bajos, España firmó su apoyo a la declaración del cinco por ciento de gasto en defensa para 2035. Sánchez se acoge a la carta que envió Mark Rutte donde dio más flexibilidad al país para cumplir con sus objetivos sin ceñirse a una cifra concreta.

El Gobierno español afirma que el compromiso se puede lograr dedicando solo un 2,1 % del PIB - por debajo del 3,5 % que se consideró como el baremo mínimo- al presupuesto militar y defienden que la carta "interpretativa" de Rutte permite a España desvincularse del 5 %.

La OTAN aceptó la fórmula, aunque insistiendo en que revisará esos compromisos periódicamente y añade que no es en una cláusula de exclusión. También cree que España tendrá que invertir por encima del 3 % para cumplir sus obligaciones de seguridad con la organización.

La respuesta de Rutte: "España se ha comprometido a cumplir el objetivo"

El secretario general de la OTAN mantiene tras una reunión con Donald Trump, que España "no puede" cumplir con sus compromisos de seguridad con la Alianza con un porcentaje de gasto militar inferior al 3,5 %, una postura que ha vuelto a criticar la Casa Blanca. Un aviso que ya le dio a Pedro Sánchez.

"España se ha comprometido a cumplir el objetivo. Afirman que pueden hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5 %. Les respondí 'No podéis', y muy pronto lo comprobaremos", ha declarado Rutte sobre las discrepancias en el gasto militar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Unas declaraciones que hace Rutte después de que Trump criticara que España no sea "jugador de equipo" y le avisara de que quizás tendría que hablar con el presidente español.

El pasado 9 de octubre, Trump sugirió la posibilidad de expulsar a España de la OTAN por considerar que el país está "rezagado" en comparación al resto de miembros.

