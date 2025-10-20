El chorro polar nos trae una semana marcada por el paso de frentes

¡Se abre la puerta! El encargado de hacerlo es 'el chorro polar', se trata de un máximo de vientos en altura a unos 10km, que a esa altitud pueden alcanzar los 300 km/h, y que marcan el rumbo que van a seguir las borrascas y sus frentes asociados. Pues esta semana, ese chorro, pasa por encima de la Península, asegurando lluvias prácticamente continuadas en el norte.

Chorro de frentes

O, mejor dicho, los frentes del chorro dejarán lluvias abundantes en la mitad norte, donde los sistemas frontales llegarán con más fuerza. En Canarias, el sur de la Península y en el Mediterráneo apenas esperamos lluvias.

El centro, se queda en tierra de nadie, en una semana de cielos nubosos y con posibilidad de dejar algunas gotas, sobre todo en zonas de montaña. Entre el jueves y el viernes, los paragüas podrían hacer falta en esta zona. Será en la mitad norte, donde podamos hablar de semana de paraguas.

Hoy llegan los primeros

Este lunes ha comenzado con el paso de un frente frío que ha dejado durante la madrugada algunas lluvias en el interior. Durante la mañana aún se esperan, aunque tenderán a remitir con el paso de las horas, en Cataluña, Pirineos, sur de Castilla y León, de Castilla-La Mancha y en Teruel. En Madrid y Toledo no se pueden descartar que caigan algunas gotas en las primeras horas del día.

Los grandes claros irán apareciendo en Extremadura y el norte de Andalucía. Las precipitaciones se mantendrán en el oeste de Galicia, donde al final de la tarde podrán ser fuertes en A Coruña y Pontevedra, extendiéndose a León y a Asturias. Los cielos más abiertos se esperan en el sureste peninsular, sur de Baleares y en Canarias. Todo esto en un día en el que el viento del oeste se dejará notar, con rachas de viento más palpables en zonas de montaña, mar de Alborán y alcanzando rachas fuertes en Galicia.

Descenso térmico

En casi todo el interior las temperaturas máximas serán más bajas que las del fin de semana. Seguimos si poder hablar de frío, las más bajas del país serán los 19 ºC que se esperan en Pontevedra, Lugo, Burgos y Soria. En la mitad sur oscilarán entren los 23º del centro y los casi 30º previstos en el Guadalquivir.

Con la llegada de vientos de poniente las máximas suben de forma acusada en el litoral Mediterráneo, llegando a los 30 ºC en Málaga y los 29 ºC en las costas de Murcia y Valencia. A lo largo de semana, tras la bajada de hoy, a penas cambiarán, con una excepción. El próximo jueves sí esperamos un día con ambiente más frío, aunque después los termómetros se recuperarán.

