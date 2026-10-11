Las temperaturas subirán este lunes en España, con chubascos fuertes en Mallorca y Menorca

La semana comenzará con un ascenso generalizado de las temperaturas en buena parte de España. Este lunes, las máximas subirán especialmente en la Península, donde predominará el tiempo estable, aunque Baleares y Canarias quedarán al margen de esta situación y podrán registrar precipitaciones. En Menorca y Mallorca, algunos chubascos podrían ser localmente fuertes.

Las altas presiones favorecerán la estabilidad en la mayor parte del territorio peninsular. No obstante, el paso de un frente podría dejar cielos nubosos o cubiertos y alguna llovizna en el noroeste, aunque la tendencia será a que las nubes vayan desapareciendo a lo largo de la jornada.

En el archipiélago balear, las precipitaciones perderán intensidad con el paso de las horas. En Canarias, por su parte, se esperan intervalos nubosos y lluvias débiles o moderadas, más probables en las islas de mayor relieve.

Las temperaturas mínimas también subirán en términos generales, aunque podrían descender ligeramente en Galicia y en los litorales del suroeste. En Canarias se mantendrán sin grandes cambios o bajarán levemente. Además, volverán a registrarse heladas débiles en las zonas más elevadas de los Pirineos.

En cuanto al viento, predominarán las brisas en los litorales y el viento flojo de dirección variable en el interior peninsular. En Galicia soplará del sur en el litoral, mientras que en Baleares se espera tramontana moderada y en Canarias, alisio moderado.

Lluvias en Baleares y Canarias

Baleares será una de las zonas donde el tiempo pueda complicarse durante la jornada. La previsión apunta a cielos cubiertos y chubascos ocasionales, que podrían ser fuertes durante la mañana en Menorca y el noreste de Mallorca. Por la tarde, las precipitaciones podrían alcanzar también el interior y el sur de Mallorca.

En Canarias, las lluvias serán más probables en el norte de las islas montañosas, especialmente en las medianías. Durante las horas centrales y la tarde crecerá la nubosidad de evolución, por lo que no se descartan precipitaciones o chubascos en el interior de estas islas.

Así será el tiempo por comunidades

En Galicia, las nubes irán dando paso a grandes claros durante la mañana, especialmente en el sur, y las temperaturas máximas subirán. Asturias y Cantabria también tenderán a despejar a partir del mediodía, aunque podrían aparecer brumas y nieblas, sobre todo en zonas del interior y de montaña. En el País Vasco, el cielo estará más nuboso por la mañana y por la noche, con una tarde más despejada y un ascenso térmico que se notará especialmente en el interior.

En Castilla y León, los intervalos nubosos darán paso a cielos poco nubosos, aunque persistirán las nubes bajas en la vertiente cantábrica y no se descartan brumas o nieblas en la meseta. Las temperaturas subirán ligeramente, con un aumento más destacado en el tercio oriental. En La Rioja se espera una evolución similar, con menos nubosidad y un ligero ascenso térmico.

Navarra tendrá intervalos de nubes medias y altas, con una mañana poco nubosa o despejada y la posibilidad de nubosidad baja al final del día en el tercio occidental. En Aragón, las nubes se concentrarán principalmente en el Pirineo, mientras que el resto de la comunidad disfrutará de cielos poco nubosos. Las máximas apenas variarán.

En Cataluña predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrían producirse precipitaciones débiles a primeras horas en el litoral central. Las temperaturas subirán, especialmente en el valle de Arán. La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia tendrán cielos poco nubosos o despejados, con un ligero ascenso de las mínimas y pocos cambios en las máximas.

En la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha se esperan intervalos de nubes medias y altas, junto con un aumento de las temperaturas y viento flojo variable. Extremadura mantendrá los cielos despejados o con algunas nubes altas, aunque no se descartan brumas o nieblas matinales en el valle del Guadiana.

En Andalucía habrá intervalos de nubes altas y posibilidad de brumas por la mañana en el bajo Guadalquivir, el litoral mediterráneo y el Estrecho. Las temperaturas subirán, salvo las mínimas del litoral atlántico, que podrían bajar ligeramente.

Por último, en Canarias se mantendrán pocos cambios térmicos y el viento soplará del noreste, de flojo a moderado y con mayor intensidad durante la tarde.