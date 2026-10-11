El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar y permanecerá ingresado una semana

El papa León XIV será operado en los próximos días para extirparle un nódulo en un pulmón y tendrá que permanecer hospitalizado aproximadamente una semana tras la intervención, según ha confirmado este domingo la Santa Sede.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, ha precisado que la operación está prevista para los primeros días de la próxima semana. "En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana", ha señalado en una breve comunicación.

El propio Pontífice ha anunciado por sorpresa que deberá someterse a esta intervención tras el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado", ha explicado León XIV.

Los médicos recomiendan extirpar el nódulo

El Papa, de 71 años y elegido en mayo de 2025, ha indicado que los especialistas que le han atendido consideran conveniente intervenir para retirar la lesión detectada durante las pruebas médicas.

"Siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extirpar el nódulo en los próximos días", ha afirmado el Pontífice.

Tras comunicar la noticia, León XIV ha agradecido a los fieles su cercanía espiritual y les ha pedido que le acompañen con sus oraciones antes de la operación.

Los papas disponen de un apartamento en el hospital Gemelli de Roma para este tipo de intervenciones y periodos de hospitalización. Sin embargo, la comunicación del Vaticano no ha precisado expresamente dónde se llevará a cabo la operación de León XIV.