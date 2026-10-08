Mercedes Martín: "El puente llega con más sol y temperaturas en ascenso, aunque el viernes todavía habrá tormentas"

El tiempo empieza a cambiar. Después de varios días marcados por las tormentas, el frío y las primeras nevadas en los Pirineos, las altas presiones irán ganando terreno desde este viernes en buena parte de España.

La mejoría, sin embargo, no será inmediata en todo el país. Una DANA situada entre el suroeste peninsular y Canarias mantendrá cierta inestabilidad en el sur, el entorno de Alborán y el archipiélago canario. Baleares también seguirá expuesta a algunos chubascos.

A partir del sábado, el panorama será muy diferente: más horas de sol, menos precipitaciones y una recuperación progresiva de las temperaturas.

El viernes, más estabilidad pero todavía con tormentas

El viernes será una jornada de transición. En el norte, la entrada de las altas presiones favorecerá una clara mejoría. Galicia y el Cantábrico comenzarán el día con algunas nubes y lloviznas, pero los claros irán ganando terreno con el paso de las horas.

La situación será distinta en el sur. Allí, la cercanía de la DANA mantendrá un ambiente más inestable, con chubascos y tormentas localmente fuertes en Ceuta y los litorales del sudeste peninsular.

Baleares también podrá registrar algunos aguaceros, mientras que en Canarias se esperan chubascos localmente moderados y no se descarta alguna tormenta fuerte en Lanzarote.

En el resto de la Península predominará ya un tiempo mucho más estable.

Mapa de las temperaturas del viernes, 9 de octubre | ANTENA 3 NOTICIAS

Viento fuerte en el nordeste y Baleares

El viento tendrá también protagonismo. La tramontana soplará con fuerza en el Ampurdán y el norte de Baleares, con rachas que podrán ser muy intensas. El cierzo también se dejará notar en el bajo Ebro durante las primeras horas, mientras que en las cumbres de los Pirineos el viento del norte seguirá siendo fuerte.

Una madrugada fría en el interior

La estabilidad no significará todavía temperaturas suaves a primeras horas.

La madrugada del viernes será fría en buena parte del interior. Ávila podrá bajar hasta 2 ºC, León hasta 3 ºC, Salamanca hasta 4 ºC y Valladolid, Soria y Teruel rondarán los 5 ºC. En las zonas altas de la mitad norte no se descartan heladas débiles.

El contraste con las costas será evidente. Alicante amanecerá con unos 17 ºC, Palma con 16 ºC y Almería con 19 ºC.

Hasta 31 grados en Sevilla y Huelva

Durante el día, las diferencias térmicas seguirán siendo muy marcadas. El norte mantendrá un ambiente fresco, con máximas de 15 ºC en Burgos, 17 ºC en León y Pamplona y alrededor de 19 ºC en Bilbao y Santander.

En el sur, en cambio, las temperaturas serán mucho más altas. Sevilla y Huelva alcanzarán los 31 ºC, Córdoba los 28 ºC y Badajoz los 26 ºC.

En el Mediterráneo se notará el descenso respecto a días anteriores: Valencia rondará los 22 ºC, Alicante los 24 ºC, Murcia los 26 ºC y Barcelona los 21 ºC.

Mapa de las temperaturas máximas | ANTENA 3 NOTICIAS

El sábado, más sol y temperaturas en ascenso

Para el sábado, las máximas subirán en buena parte del norte, el centro y el nordeste, con ascensos más acusados en algunas zonas del interior.

También cambiará el aspecto del cielo. El sol dominará en gran parte de la Península, aunque podrán aparecer algunas nubes en Galicia y el Cantábrico y bancos de niebla en zonas interiores durante las primeras horas.

Las principales excepciones estarán en Canarias, donde aún podrá llover, y en algunos puntos próximos al mar de Alborán.

El domingo, pocas lluvias

El domingo mantendrá la tendencia hacia la estabilidad.

Predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes y las precipitaciones serán escasas en la mayor parte del país. Canarias todavía podrá registrar algún chubasco, mientras que en el resto la lluvia tendrá poco protagonismo.

Las temperaturas seguirán recuperándose durante el día, aunque las mañanas continuarán siendo frescas en muchas zonas del interior.

El lunes seguirá el tiempo tranquilo

El lunes no traerá grandes cambios. La estabilidad continuará dominando en buena parte de España, aunque aumentará algo la nubosidad en el noroeste y no se descarta alguna precipitación en Galicia.

Canarias y Baleares mantendrán algo más de inestabilidad, pero en el resto del país predominará el tiempo seco.