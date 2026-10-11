Un tigre mata a un hombre que entró en su recinto en un zoológico

Un hombre ha muerto este sábado tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, un parque de fauna salvaje situado en Doncaster, al norte de Inglaterra. Según la Policía de Yorkshire Sur, el hombre entró en el recinto del animal y sufrió heridas mortales. Cuando los guardas accedieron a la zona, ya había fallecido.

Los servicios policiales recibieron el aviso a las 13:35 horas. Tras confirmar la muerte, los agentes iniciaron las actuaciones para esclarecer las circunstancias del suceso y están prestando asistencia a los familiares de la víctima.

El zoológico ha expresado su pesar por lo ocurrido. "Nos entristece profundamente el tráfico incidente de hoy. Estamos de corazón con la familia y los seres queridos de la persona que ha perdido la vida", ha señalado un portavoz del parque.

La dirección del centro ha indicado que está colaborando con la Policía y el resto de las autoridades para determinar qué sucedió. También ha pedido que se respete la privacidad de los allegados de la víctima "en este momento tan difícil".

El parque permanecerá cerrado

Tras el incidente, el Yorkshire Wildlife Park fue evacuado y no abrirá sus puertas este domingo. El cierre permitirá continuar las actuaciones junto a las autoridades mientras se investigan las circunstancias de la muerte.

La Policía ha aclarado que el tigre no resultó herido y que permaneció en todo momento dentro de su recinto. Por tanto, el animal no escapó y no existió peligro para el resto de los visitantes por una posible presencia del felino fuera de la zona habilitada.

Los agentes también han advertido de que tienen constancia de vídeos del suceso que están circulando por internet. En este sentido, han pedido expresamente a quienes dispongan de imágenes que no las compartan.

Un recinto de 8.000 metros cuadrados

El Yorkshire Wildlife Park abrió en 2009 y el espacio dedicado a los tigres, conocido como Tierra de Tigres, comenzó a funcionar en 2011. La zona ocupa alrededor de 8.000 metros cuadrados y alberga tigres siberianos, una subespecie de la que quedan aproximadamente 500 ejemplares en libertad.

El parque se caracteriza por ofrecer a los animales espacios abiertos, en los que los visitantes pueden observarlos desde zonas habilitadas para ello. En el recinto de los tigres, el público contempla a los felinos desde un sendero situado en una posición elevada respecto al área donde viven.

La investigación deberá determinar cómo accedió el hombre al espacio reservado a los animales y las circunstancias exactas del ataque. Por el momento, la Policía no ha ofrecido más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre cómo se produjo la entrada en el recinto.