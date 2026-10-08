Llega una 'nortada' para hacernos sacar el abrigo y guardar el paraguas

‘Nortada’, la Real Academia Española lo define "como viento norte fresco que sopla por algún tiempo seguido". Se produce gracias a la ubicación de dos gigantes meteorológicos cercando a nuestro país. Una borrasca en el interior de Europa y un anticiclón en el Atlántico, generan un pasillo de vientos, del norte, que hoy llegan a hasta nosotros. Como consecuencias tendremos menos tormentas y en cambio pasaremos más frío.

Descenso de temperaturas

Tras un amanecer más frío en el interior, también notaremos como las temperaturas por la tarde bajarán en la mitad norte y el centro. Se quedarán con sólo 15º en Pamplona, Burgos y Soria; Se prevén 17º en Lugo y Logroño; Alcanzarán los 20º en Guadalajara, Madrid y Barcelona; En el sur se mantiene el ambiente cálido con 31º en Sevilla; y con 28º en Alicante, Murcia y Badajoz;

Menos lluvias

Tras el diluvio de ayer en el Cantábrico, hoy las precipitaciones continuarán, aunque serán menos fuertes y tenderán a remitir al final del día. Una jornada más podrían darse fuertes tormentas en el este de Cataluña y de Baleares. Con aviso amarillo activo por intensos chubascos. Además del fuerte viento, obliga a activar los avisos en la desembocadura del Ebro, donde podrá superar los 80 km/h especialmente en Tarragona con nivel naranja activo.

En el resto tendremos mucho más estable. Con cielos prácticamente despejados en el resto, salvo por las nubes que podrán dejar algunas gotas en la Región de Murcia, Almería y Melilla. Incluso no se pueden descartar en Ceuta. Mientras tanto en Canarias se mantiene la presencia de lluvias débiles, salvo en Lanzarote y Fuerteventura. Como anécdota han caído algunos copos y seguirán haciéndolo en las cumbres de Pirineos a partir de unos 2.000m.

Largo fin de semana

Mañana las lluvias abandonan el Cantábrico, asimismo las tormentas dejarán Cataluña y Baleares. En estas zonas quedarán algunas nubes. También tendrán cielos nubosos en el mar de Alborán y Canarias. En cambio, en el resto seguirán despejados. El viernes será el día más frío de la semana, con un nuevo descenso en el centro, sur y Mediterráneo. Después durante el sábado, domingo y el lunes día del Pilar las temperaturas volverán a ser cálidas. Acompañado de tiempo estable en casi todo el país.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.