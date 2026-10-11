PSOE y Frente Amplio negocian concurrir juntos al Senado para disputar al PP su mayoría

La izquierda intenta rearmarse ante los malos pronósticos de las primeras encuestas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Este domingo, el PSOE y Frente Amplio se han reunido para estudiar si concurren juntos al Senado.

La reunión ha tenido lugar a primera hora de la mañana y en ella han participado representantes del PSOE y de los partidos que integran la coalición conocida hasta ahora como Sumar.

El secretismo es máximo en torno a estas negociaciones, centradas especialmente en las provincias clave donde una candidatura conjunta podría arrebatar algún escaño al PP.

La clave está en que en la mayoría de las provincias se eligen cuatro senadores y la candidatura más votada suele obtener tres. El objetivo, por tanto, es aglutinar el voto de la izquierda para impedir que los populares consigan esos tres escaños.

Desde el PSOE han reconocido que están analizando todas las alternativas y escenarios posibles para ganar tanto en el Congreso como en el Senado el 29N. Buscan así acabar con el uso "espurio" que, según los socialistas, el PP ha hecho de la Cámara Alta en los últimos tres años gracias a su mayoría absoluta.

No sería la primera vez que el PSOE acuerda candidaturas conjuntas al Senado en algunas circunscripciones, aunque sí sería una novedad que el pacto se extendiera a todas.

El viernes 16 de octubre es el último día para que los partidos comuniquen que concurrirán en coalición a las elecciones. Al día siguiente, el sábado 17, el Comité Federal del PSOE se reunirá en Madrid para ratificar sus listas para el 29N y a su secretario general, Pedro Sánchez, como candidato a la Presidencia del Gobierno.

Ese mismo sábado tendrá lugar el acto de lanzamiento de Frente Amplio, que, por el momento, sigue sin tener candidato a la Presidencia.