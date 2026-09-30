El otoño acelera: hoy con lluvias débiles y mañana con tormentas fuertes en el Mediterráneo

El otoño acelera. Durante lo que queda de semana el tiempo revuelto nos va a acompañar. Hoy un frente es responsable de las lluvias débiles que están recorriendo el país. Mientras tanto, tendrán una jornada de tregua en el Mediterráneo. Durará poco, mañana las fuertes tormentas regresan al este del país.

Frente atlántico

Desde el Atlántico, de la mano de una potente y lejana borrasca, nos llega un sistema frontal. Es el responsable de las lluvias débiles que recorren el oeste y el centro. A lo largo del miércoles, cobrarán fuerza en el Cantábrico oriental, Navarra y La Rioja, con aviso amarillo activado en el Pirineo navarro. Por la tarde, surgirán tormentas en las sierras del este.

Dejarán chubascos débiles en general, aunque de forma local podrán ser fuertes en el interior de Valencia y Alicante, el este de Albacete y el norte de Murcia, regiones donde se activa el aviso amarillo. A media tarde, en el centro, las precipitaciones tenderán a remitir. En cambio, podrían caer algunas gotas en Tarragona y el norte de Castellón.

El tiempo tranquilo se mantiene en Canarias, Ceuta y Melilla, con nubosidad baja retenida.

Cambios en las temperaturas

Las máximas descenderán al paso del frente en el noroeste. Por el contrario, ascenderán en Cataluña, la Comunidad Valenciana y en Andalucía. Se prevén 33º en Sevilla, Murcia, y Palma. Alcanzarán los 30º en Melilla, Zaragoza, Logroño, Málaga y los rozarán en Pamplona. Se quedarán con unos frescos 20º en Lugo y 23º en Santander. Llegarán a 25º en Ceuta y Cuenca.

El otoño acelera

Durante el resto de la semana, las tormentas se van a quedar con nosotros, especialmente durante las próximas tardes. Mañana vuelven a preocupar, en el nordeste. AEMET ya activa los avisos por lluvias muy fuertes en Cataluña, este de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Pirineos. Ascienden a nivel naranja en el sur de Tarragona y norte de Castellón donde podrían acumularse en sólo 3 horas hasta 100 litros/m2. Mañana jueves y durante el viernes hay que extremar las precauciones en el nordeste, donde vuelven las fuertes tormentas.

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