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El tiempo dará una tregua en gran parte de España, aunque Canarias estará pendiente de las tormentas

Las temperaturas máximas subirán en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque Andalucía occidental y meridional experimentará pocos cambios o descensos en algunas zonas

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Imagen de archivo de un parque Sinc

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La estabilidad meteorológica predominará este sábado en buena parte de España, con cielos poco nubosos y un aumento generalizado de las temperaturas máximas en la Península y Baleares. Sin embargo, Canarias será una de las zonas que deberá prestar más atención a las precipitaciones, especialmente Lanzarote, donde podrían registrarse chubascos fuertes acompañados de tormentas durante la primera mitad de la jornada.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el panorama será tranquilo en la mayor parte del territorio peninsular. No obstante, el Cantábrico presentará cielos nubosos, mientras que en el mar de Alborán se espera abundante nubosidad, con posibilidad de lluvias débiles ocasionales en el litoral andaluz. También podrían producirse algunos chubascos en Ceuta y Melilla.

Suben las temperaturas

Las temperaturas máximas subirán en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque Andalucía occidental y meridional experimentará pocos cambios o descensos en algunas zonas. Las mínimas aumentarán en áreas montañosas del norte peninsular, mientras que en el resto se mantendrán estables o bajarán ligeramente.

En cuanto al viento, predominarán las brisas en el Cantábrico y el Mediterráneo, con intensidad generalmente floja en el interior. En el valle del Ebro, el Estrecho y Alborán soplará con intervalos moderados, mientras que en el Ampurdán y Menorca podrían registrarse rachas fuertes.

Por comunidades, Galicia, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura disfrutarán de cielos mayoritariamente despejados o poco nubosos, aunque no se descartan nieblas matinales en algunos puntos del interior. En Cataluña y los Pirineos se prevé un ascenso térmico, que podría ser notable en el extremo occidental pirenaico. Navarra y La Rioja también experimentarán una subida de las máximas.

Tiempo más inestable en Canarias

En Canarias, la situación será más inestable. Las islas orientales registrarán lluvias de intensidad variable, con posibilidad de tormentas fuertes en Lanzarote durante la madrugada y sin descartarlas en Fuerteventura. Asimismo, podrían producirse chubascos ocasionalmente intensos en Gran Canaria y Tenerife.

En el archipiélago balear se esperan cielos poco nubosos y temperaturas máximas ligeramente más altas. En general, la jornada estará marcada por el tiempo estable, las temperaturas en ascenso y algunos episodios de lluvia concentrados en el norte peninsular, el litoral mediterráneo andaluz y Canarias.

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