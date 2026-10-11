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Un ataque hutí contra el aeropuerto de Riad deja al menos 12 muertos y obliga a suspender los vuelos

El ataque ha obligado a suspender temporalmente las operaciones del Aeropuerto Internacional Rey Jalid. Entre las víctimas mortales hay cuatro saudíes y ocho ciudadanos de otras nacionalidades.

Al menos doce muertos y 309 heridos en un ataque hutí contra el aeropuerto de Riad

Al menos doce muertos y 309 heridos en un ataque hutí contra el aeropuerto de Riad EFE

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Publicado:

Al menos doce personas han muerto y otras 309 han resultado heridas en un ataque lanzado este sábado por las milicias hutíes contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, según ha informado la Autoridad General de la Aviación Civil saudí (GACA). La agresión ha provocado la evacuación de parte de las instalaciones, la suspensión temporal de las operaciones y la cancelación de vuelos.

El organismo ha detallado en un comunicado que entre los fallecidos figuran cuatro ciudadanos saudíes, dos bangladeshíes y un ciudadano de cada una de estas nacionalidades: estadounidense, egipcia, jordana, siria, palestina y sudanesa.

Asimismo, ha confirmado que varios de los 309 heridos se encuentran en estado crítico. Todos están recibiendo atención médica en distintos hospitales, según la autoridad de aviación civil, que también ha comunicado la existencia de daños materiales cuya magnitud está siendo evaluada.

Suspensión de las operaciones y evacuaciones

Antes de facilitar el balance de víctimas, la GACA había anunciado la suspensión temporal de las operaciones aeroportuarias hasta completar la evaluación de los daños y verificar la seguridad de las instalaciones. Estas comprobaciones se realizan en coordinación con las autoridades competentes, de acuerdo con el comunicado.

Las autoridades habían difundido previamente una alerta de viaje dirigida a los pasajeros de Riad, a quienes instaron a contactar directamente con sus aerolíneas y confirmar el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto.

Distintos medios internacionales han informado de incendios ocasionados por el impacto de proyectiles. Según recoge 'The Wall Street Journal', un impacto directo habría obligado a evacuar la Terminal 3 y habría dejado varios heridos.

El diario también da cuenta de la movilización de ambulancias y helicópteros para trasladar a los afectados al Hospital Rey Fahad de Riad. Testigos presenciales han descrito varias detonaciones potentes y la presencia de humo en la zona del aeropuerto.

La información sobre el alcance de los daños permanece pendiente de la evaluación anunciada por la GACA. El organismo ha vinculado la suspensión de las operaciones tanto a esa revisión como a la comprobación de las condiciones de seguridad de las instalaciones aeroportuarias.

Vuelos cancelados y alertas internacionales

La aerolínea Kuwait Airways ha confirmado la cancelación de dos vuelos con destino a Riad por problemas de seguridad que han obligado al cierre del aeropuerto. La compañía ha comunicado esta decisión mientras las autoridades saudíes revisan las instalaciones afectadas.

Canadá, Alemania e Irlanda han emitido alertas para recomendar a sus ciudadanos que eviten el aeropuerto. En el caso canadiense, el aviso advierte específicamente de la existencia de "actividad militar" en la zona.

El ataque se produce después de que el pasado jueves otras tres personas murieran en una agresión, entre ellas un piloto de Saudia, la aerolínea de bandera saudí. En aquel episodio, un avión quedó destruido.

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