Roberto Brasero: "El sol se apunta al puente"

Primeras nevadas en las cumbres

Con fuerte y fresco viento se ha presentado el jueves en el norte de España y, como ya advertíamos desde antes de ayer, las primeras nevadas han llegado hoy a las cotas altas del Pirineo: un enharinado blanco decora ya las cumbres de Astún, Cauterets, Gourette o el Grand Tourmalet. Contrasta ese tiempo que anticipa el inverno con los más de 31º que se han alcanzado hoy en Sevilla o en la murciana Mazarrón. Y aunque mañana amanecerá con más fresco, la tendencia que vemos para el fin de semana y sobre todo para la semana que viene es la de temperaturas en ascenso. Si hoy estamos hablando de tiempo otoñal, para la semana que viene quizá estemos hablando otra vez de "veranillo". Pero antes, conozcamos qué nos depara este puente de octubre o largo fin de semana que tenemos por delante.

Una Dana en el norte de África

De momento la noticia del viernes es que ya no tendremos tormentas en Cataluña aunque seguirá el viento fuerte en Girona. Donde sí puede caer mañana alguna tormenta es en el norte de Baleares, en las cosas de Almería y Murcia y sobre todo en Ceuta y Melilla y posibles lluvias también en Canarias, más probables e intensas en Lanzarote. La causa está en una capa de aire frío en zonas altas de la atmósfera que entrará primero en forma de vaguada y luego se irá aislando para acabar formando una Dana en el norte de África. Esa Dana se irá moviendo entre Canarias y el continente africano durante el viernes y el sábado para ir alegándose a partir del domingo. En el Cantábrico oriental aún podríamos tener alguna llovizna mañana y en el resto de España el puente -o largo fin de semana- comenzará con mucho sol.

Sol para el puente

El sábado se prevé un tiempo parecido. En el Cantábrico se esperan cielos nubosos con alguna llovizna mientras que en el litoral sur de Andalucía, Ceuta, Melilla tendremos abundante nubosidad con algunos chubascos en el entorno de Alborán. También en Canarias se esperan chubascos localmente moderados, sin descartar que alguno sea puntualmente fuerte y acompañado de tormenta en Lanzarote por la cercanía de la Dana . En Baleares se esperan intervalos nubosos con algún chubasco aislado y en el resto de España predominará el sol, tras los posibles bancos de niebla matinales en montañas de la mitad norte, sudeste, el Estrecho y entorno mediterráneo.

El domingo se prevé un tiempo estable en la Península con mucho sol y sin precipitaciones salvo en Ceuta y Canarias donde todavía pueden verse afectados por la Dana en ese movimiento de retirada hacia África. Y para el lunes, Día de la Hispanidad, debería predominar el anticiclón lo que significa que el sol también se apunta a la fiesta, aunque, el acercamiento de un frente al extremo norte en la madrugada oscurecerá los cielos y podría dejar alguna precipitación débil en el Cantábrico y norte de Galicia. En Canarias, se esperan intervalos nubosos con chubascos localmente moderados y brumas y bancos de niebla matinales en el Estrecho y el litoral mediterráneo. Las temperaturas subirán ese día en la Península y Baleares y sin cambios en Canarias.