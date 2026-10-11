Muere un joven de 21 años tras ser apuñalado en un local de ocio de Granada

Un joven de 21 años ha fallecido este domingo por la mañana en un hospital de Granada, después de sufrir una agresión con arma blanca durante la madrugada en un establecimiento de ocio de Cúllar Vega, municipio situado en el área metropolitana granadina.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, los hechos han tenido lugar alrededor de las 5:00 horas, cuando se ha producido un altercado en el interior del local. Durante el incidente, el joven ha resultado herido de gravedad por varias lesiones causadas con un arma blanca.

Tras la agresión, la víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, donde ha ingresado en estado crítico debido a la gravedad de las heridas. Pese a la atención médica recibida, el joven ha perdido la vida durante la mañana de este domingo.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ha tenido lugar el suceso, y determinar qué ha ocurrido durante el altercado. Por el momento, no se han practicado detenciones y los investigadores continúan trabajando para aclarar los hechos.

Otros sucesos similares

El pasado mes ocurría un suceso similar, pero esta vez en Palma de Mallorca, donde un joven de 19 años perdía la vida tras ser agredido con un arma blanca. Los hechos ocurrieron a las 23:00 horas de la noche de un domingo, en el barrio de Son Gotleu. Cuando los equipos sanitarios llegaron hasta el herido, la víctima se encontraba con una puñalada en el abdomen y en parada cardiorrespiratoria en la calle Indalecio Prieto.

Tras varios intentos de reanimación, los sanitarios lograron que el varón recuperara el pulso, y fue trasladado inmediatamente al Hospital Universitario de Son Pases, donde fue intervenido de urgencia. Sin embargo, no pudieron hacer nada para salvar su vida, confirmándose su muerte.

Este caso recuerda a lo sucedido el pasado de agosto en las Islas Canarias, cuando un joven de 23 años murió después de ser apuñalado en Tuineje, Fuerteventura. La víctima permaneció ingresada en estado crítico en el Hospital General de Fuerteventura, donde finalmente falleció al día siguiente.