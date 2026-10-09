Roberto Brasero: "Lluvias en el sur de España"

Lluvias en el sur de España

Estabilidad atmosférica para este largo fin de semana que incluye el lunes festivo. Sin embargo, en zonas del extremo sur peninsular, en Ceuta y en Canarias, es donde la inestabilidad puede ser algo mayor y podrá haber lluvias y chubascos localmente fuertes, sobre todo este viernes y el sábado. El lunes también podría haber algún chubasco en el área mediterránea, peninsular y baleares, aunque en principio serían chubascos más bien aislados y la incertidumbre es alta a este respecto.

En el resto esperamos cielos soleados en general y con temperaturas más altas. Las noches serán menos frías que las de estas ultimas jornadas y las tardes más cálidas, sobre todo a partir del lunes: en los primeros días de la próxima semana, se superarán los 30° en puntos de la mitad sur, y los 25º en amplias zonas del resto. Veamos con más detalle el tiempo para estos días.

Sábado

El sábado se presenta con mucho sol aunque podría repetirse los chubascos aislados en Baleares, mientras que continuará la inestabilidad en Canarias con la posibilidad de chubascos fuertes y con tormenta, más probables e intensos en Lanzarote por la mañana. También podríamos tener algún chubasco en Ceuta y en las costas de Málaga, de nuevo sería sobre todo a primeras horas del día. En el resto de España, cielos poco nubosos y vientos más flojo que ayer. Con temperaturas en ascenso notable en todo el país, salvo en el tercio sur y Canarias, donde no cambian: se superarán los 20° ya en casi todo el territorio y los 25° en Andalucía.

Domingo

El domingo amanecerá con menos frío ya que se espera una subida generalizada de las temperaturas mínimas salvo en las costa mediterránea andaluza donde bajarán ligeramente y en canarias donde no cambian. Las máximas subirán en general, excepto en Cataluña, Galicia y Canarias donde permanecerán sin cambios. Y es que en el archipiélago canario seguirá la inestabilidad con posibilidad de chubascos localmente fuertes, sin descartarlos en la ciudad de Ceuta y en puntos del extremo sur peninsular, al igual que el día anterior. En el resto, cielos poco nubosos y ambiente más templado

El lunes 12 de octubre

En el día de la fiesta nacional de España acompañará el tiempo tranquilo y soleado en la mayor parte de España. El sol se apuntará a la fiesta. No obstante podríamos tener intervalos nubosos en el área mediterránea y Baleares, y en el archipiélago incluso podría haber algunos chubascos, al igual que en Canarias, donde continuará la inestabilidad. Pero en Zaragoza lucirá el sol con 28º para el día del Pilar y en Madrid cielos despejados con 25º para el desfile. En general será fácil ver esa máxima de 25º o más en mucha de nuestras regiones e incluso más de 30° en el valle del Guadalquivir.