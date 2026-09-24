¿Debemos temer un otoño de DANAS? "Hay que estar preparados"

Tenemos que adaptarnos a veranos más cálidos. Es un hecho, y así lo confirman desde la AEMET. El de 2026 ha soportado una temperatura media en la España peninsular de 24,5 °C, lo que supone 2,4 grados más que el promedio del periodo de referencia 1991-2020.

Ahora bien, ¿cómo debemos mirar al otoño? Es una época en la que el miedo a que se produzca una DANA aumenta, por lo que ponemos los datos sobre la mesa y revisamos las probabilidades con el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, en la Newsletter de Antena 3 Noticias.

¿Hay que temer a un otoño de DANAS en España?

Lo que señalan los pronósticos para el trimestre otoñal es tajante, nos cuenta Del Campo: "Podría ser más lluvioso de lo normal en el oeste de la Península, especialmente en zonas de Galicia, Asturias y Castilla y León". Sin embargo, en cuanto a las regiones mediterráneas, las habitualmente más afectadas por las lluvias torrenciales, "no hay una tendencia clara".

"No podemos descartar que llegue una DANA"

Aunque es necesario tener en cuenta estos pronósticos, "no podemos descartar que llegue una DANA y deje lluvias muy intensas en algunas zonas de nuestro pais", aunque explica el experto, la posiblidad "a corto o medio plazo, no está sobre la mesa".

Valencia vuelve a mirar al cielo

Hace tan solo unos días, los pueblos de la DANA revivieron su peor pesadilla por las fuertes tormentas registradas. El Mediterráneo fue sacudido por un tren de tormentas y las trombas de agua registradas volvieron a meter "el miedo en el cuerpo" a los vecinos de la 'zona cero' de la DANA.

El portavoz de la AEMET señala que, aunque "los episodios de lluvias torrenciales pueden afectar a cualquier zona del área mediterránea e incluso fuera de esa región", la realidad es que en áreas de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, Cataluña y del archipiélago balear, este tipo de episodios "son más frecuentes".

"Tenemos que estar preparados"

Es muy importante tener en cuenta que "tenemos que estar preparados", nos explica Rubén del Campo, debido a que "el Mar Mediterráneo está muy caliente y si se producen las condiciones atmosféricas adecuadas, podríamos tener estos episodios de lluvias torrenciales como cualquier otro otoño". Es por lo que la prevención resulta "fundamental".

Las zonas en las prestar especial atención

Ante los factores comentados, no está de más que conozcamos cuáles son las zonas en las que estos episodios suelen azotar de manera más recurrente y, por tanto, hay que prestarles especial atención.

De manera general, los episodios de lluvias torrenciales en general son más frecuentes en la fachada mediterránea, "en zonas del Este y del Sur de la Península, y también en Baleares". A pesar de ello, "en los últimos años también se han producido episodios de lluvias torrenciales asociados a DANAS fuera del área mediterránea", como en 2023 cuando hubo un episodio muy importante en el centro de la Península".