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Sandra Peña

Vandalizan con pintura blanca el altar de Sandra Peña a pocos días del aniversario de su muerte

Desconocidos han arrojado pintura blanca sobre las flores, fotografías y mensajes que recordaban a la menor en Sevilla. El homenaje ya había sido vandalizado en mayo.

Imagen de archivo (28/10/2025) de una concentración en Sevilla en apoyo a la familia de Sandra Peña

Imagen de archivo (28/10/2025) de una concentración en Sevilla en apoyo a la familia de Sandra Peña EFE

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El altar improvisado en memoria de Sandra Peña, la menor sevillana de 14 años fallecida el 14 de octubre de 2025 tras sufrir acoso escolar, ha sido retirado después de un nuevo ataque vandálico. Los hechos se producen a pocos días del primer aniversario de su muerte, en el barrio de San Carlos, junto al edificio donde vivía con su familia.

Durante la madrugada de este sábado, desconocidos esparcieron pintura blanca sobre las flores, velas, fotografías y mensajes depositados junto a la cancela del inmueble. Los objetos formaban un espacio de recuerdo dedicado a la adolescente, cuya muerte abrió un debate sobre la respuesta de los centros educativos ante el acoso escolar.

La pintura alcanzó también el acerado colindante, por lo que operarios de la empresa municipal de limpieza intervinieron para limpiar la zona y retirar los elementos afectados. Este domingo, en el lugar donde se encontraba el homenaje ya no quedaba rastro de los objetos que lo componían.

No es el primer episodio de estas características. A mediados de mayo, el mismo espacio fue vandalizado con pintura en espray. El nuevo ataque llega cuando faltan tres días para que se cumpla un año del fallecimiento de Sandra, alumna del colegio concertado Irlandesas Loreto.

El archivo judicial y los reproches al colegio

El aniversario coincide también con la reciente resolución de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que confirmó el archivo provisional de la querella presentada por los padres de la menor contra los responsables del centro educativo. El tribunal desestimó el recurso de la familia contra la decisión del juzgado instructor.

La resolución, conocida en septiembre, mantuvo el archivo penal, aunque cuestionó expresamente la respuesta del colegio ante la situación de la alumna. La Audiencia consideró que su actuación "fue absolutamente deficitaria, insuficiente y contraria a la urgencia que imprime el protocolo de acoso".

Los magistrados señalaron que las medidas adoptadas fueron demasiado leves y no resultaron eficaces. Sin embargo, concluyeron que esa respuesta insuficiente no permitía atribuir a los responsables educativos los delitos planteados por la familia. La resolución distingue así entre los fallos en la actuación del centro y la existencia de responsabilidad penal.

La familia reclama que se depuren responsabilidades

Tras conocer el auto, los padres defendieron que recogía parte de sus denuncias sobre la falta de protección de su hija. En una entrevista en Radio Sevilla, reclamaron que se depuraran las posibles responsabilidades por otras vías y expresaron su deseo de evitar que otras familias atraviesen una situación semejante.

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